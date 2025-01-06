Уникальный случай, «Зенит» отпустит бразильского футболиста. Уже подготовили перспективную замену

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вчера, 23:20

Планируют важные перестановки.

Травмы испортили Родригао последние сезоны

В «Зените» просчитались, когда выпускали бразильского центрального защитника после травм. Надо было поберечь игрока. Случился рецидив, игрок боялся третьего повреждения. Осенью оценивал свою готовность как высокую, но Семак позволил Родригао сыграть в двух поединках. Когда бразилец вышел в основе против «Акрона», то пропустили два гола за тайм от Лончара и Дзюбы. Защитника убрали с поля в перерыве вместе с ещё одним бразильцем Клаудиньо.

Семак часто недоволен формой и отношением игроков в этом сезоне. Перестановки могут касаться не только позиций в центре обороны, но и фланга. Мантуана считают слишком атакующим игроком для защиты, поэтому вингеру, который страховал травмированного Волкова, активно ищут замену. А вот после ухода Родригао ребус сложится без проблем. У «Зенита» на контракте есть Ванья Дркушич. Молодой защитник сборной Словении пришел из «Сочи».

Петербуржцы выдали контракт, но отправили в аренду в «Црвену звезду». Плохое решение для игрока, Ванья не закрепился в основе. Лишь раз появлялся в Лиге чемпионов. Дркушич точно готов досрочно вернуться в Санкт-Петербург, если Родригао найдут новую команду. Оставлять бразильца точно нет смысла, если Семак, тренер по физической подготовке и врачи не верят, что игрок быстро наберет форму. Ещё один бывший защитник «Сочи» не продержался долго.

Вот только ставка на ребят из состава клуба, который не закрепился в группе лидеров в РПЛ и вылетел, показывает ограниченность рынка для «Зенита». У них есть Нино, но этот бразилец не прошел в состав грандов из элитных лиг, поэтому достался Семаку. Ещё был Ренан. Бразильца сначала отправили в аренду на родину, а потом переправили в Саудовскую Аравию. Роберт играет в основе клуба «Аль-Шабаб», а до «Зенита» им интересовались скауты из «Реала».

Дркушич – защитник с лидерскими качествами

Ванья хорошо сыграл на Евро-2024 в составе сборной Словении вместе с Бийолом, бывшим футболистом ЦСКА . Его напарника из «Удинезе» могут забрать на повышение. Вряд ли получится перейти в чемпионский «Интер» зимой, но Яка подождет до лета. Дркушич себе репутацию в западных лигах не создал, поэтому сначала надо вернуться в «Зенит». Если Бийол переучивался, чтобы заиграть в центре обороны, то Дркушич чаще работал в защите, чем в центре поля.

Семаку после продажи Родригао будет интересно ближе познакомиться с рослым словенцем. Игрок молодой, у него длительный контракт ещё на четыре года. «Зенит» мог бы вернуть из аренды универсального Адамова, который выступает за «Ахмат» в роли правого защитника после перехода Тодоровича на левый фланг. Могли подумать о Ренане, но молодой бразилец не понравился тренерскому штабу, скорее всего, отношением к работе. Остаются юниоры или проверенный в «Сочи» Ванья Дркушич.

Словенец рискует, если вернется зимой. В «Црвене звезде» не заиграл сразу. А команда не показала себя в Лиге чемпионов, чтобы игрок заинтересовал клубы из топ-5 и повторил путь Бийола. Но из «Зенита» тоже редко уезжают на повышение. А если добавить конкурентов – Нино, Эраковича и Алипа, как бы Дркушич в итоге не стал очередным Чистяковым. Дмитрий потерял много ценных лет карьеры, когда согласился представлять «Зенит». А до него были другие центральные защитники, списанные Семаком.

Отношение тренера к футболистам тяжело назвать отеческим. Скорее побеждает мир потребления. Тасуют схемы и игроков, пока кто-то один не выстрелит. Так было с вратарями, когда старину Кержакова мечтали поменять то на Лантратова, то на Сафонова. В итоге через Адамова пришли к Латышонку. Успокоились? Зависит от формы Евгения. В «Зените» не жалуют даже тех, кто раньше был в стартовом составе, как Родригао. Ещё один пример – правый защитник Караваев. Вячеславу пару лет ищут замену.

У «Зенита» проблемы с комбинационной игрой

Много владеют мячом. Но выход в атаку через вратаря и капитана Дугласа Сантоса с левого фланга не всегда работает. Родригао хорошо играл в пас до травмы, а у Дркушича скорее подход футболиста середняка. Играет жестко, прыгучий, может испугать соперника диким проходом с мячом. Но тонкая подстраховка и хитрый пас в стиле аргентинца Гарая не в его парафии. Грамотно подобрать пятерку в оборону «Зенита» сложнее, чем выбрать папу из коррупционера, расиста и загадочного кардинала.

Святость Семака в футболе ставят под сомнение второй год подряд. «Краснодар» и «Динамо» щекотали тренеру нервы в прошлом сезоне. Станкович и Мусаева хотят дернуть соперника весной 2025-го. У «Зенита» нет лидера обороны. У Дугласа Сантоса было много черновой работы, но его навесы окончательно потеряли актуальность. Опорника Барриоса развлекали походами вперед. Пострадал Клаудиньо, которого заперли слишком низко. Эракович ошибался, серба в итоге убрали из основы.

Алип приносил пользу в прошлом году, но казаха сложно назвать выдающимся защитником. У него на родине время от времени появляются слухи о переходе Нуралы то в «Манчестер Сити», то в «Реал». Выдумки, в «Зените» нет сейчас защитника для клубов такого калибра. Правого латераля ищут, а Родригао могут променять на Дркушича. У Ваньи нет опыта игры в составе Семака, станет новичком. Если покажет себя на сборах и приятно удивит, то тренер найдет ему место даже в стартовом составе.

А если Нино и Алип окажутся лучшими, то Ванья пожалеет, что подмахнул длительный контракт. Вход щедро оплачивают, но выход из лабиринта не гарантируют. Можно спросить у хавбека Вендела – снова не хочет возвращаться. Когда «Зенит» легко катает мяч, то растет скорость атак. Но даже в прошлом сезоне полагались на идеальную результативность Кассьерры, а не играли на голову чище остальных команд. У Семака не всё получается, но у многократного чемпиона на сто бед всегда один ответ – трансферы.