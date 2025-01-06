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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Нкунку близок к переходу в ПСЖ

вчера, 22:36

По данным журналиста Бена Джейкобса, ПСЖ заинтересован в трансфере игрока «Челси» Кристофера Нкунку, но пока не обсуждали его с лондонцами.

В свою очередь, «синие» не хотят, чтобы полузащитник уходил. Их позиция заключается в том, что с инициативой перехода должен выступить сам игрок.

Контракт француза с «Челси» рассчитан до 2029 года.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Такое бывает, не нужно делать на это ставку, но это надо учитывать, а вот понапокупать других, когда у самого уже трещит - вовсе необязательно!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:33
Да пусть уходит.
На не совсем родной позиции ЦН он очень слабо играет, а его привычная позиция 10-ки занято игроком, который в разы лучше, Палмера он никогда не вытеснит из основы.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 23:31
Кто знал то, что он сразу же сломается и пропустит почти весь сезон. А в этом сезоне окажется бледной тенью самого себя.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:12
Ну а зачем так было выдирать его у Леупцига?!
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 22:56, ред.
Синие не хотят чтобы игрок уходил-псж не обсуждал трансфер,но при этом по мнению соккера игрок "близок" к переходу в псж.Просто браво
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:49
Ну только не на замену поляку! Поляк чистый форвард! Нкунку же больше ЦАП
протон
протон
вчера в 22:46
Он хорошо играет когда выходит, забивает, отдаёт. Была уже новость о том что Барса к нему присмотрелась. На замене Лёве отлично зайдёт думаю)
2n78z62xpbn5
2n78z62xpbn5
вчера в 22:43
Выставить французам хорошие отступные
Гость
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