Нкунку близок к переходу в ПСЖ

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вчера, 22:36

По данным журналиста Бена Джейкобса, ПСЖ заинтересован в трансфере игрока «Челси» , но пока не обсуждали его с лондонцами.

В свою очередь, «синие» не хотят, чтобы полузащитник уходил. Их позиция заключается в том, что с инициативой перехода должен выступить сам игрок.

Контракт француза с «Челси» рассчитан до 2029 года.