Нкунку близок к переходу в ПСЖ

По данным журналиста Бена Джейкобса, ПСЖ заинтересован в трансфере игрока «Челси» Кристофера Нкунку, но пока не обсуждали его с лондонцами.
В свою очередь, «синие» не хотят, чтобы полузащитник уходил. Их позиция заключается в том, что с инициативой перехода должен выступить сам игрок.
Контракт француза с «Челси» рассчитан до 2029 года.
На не совсем родной позиции ЦН он очень слабо играет, а его привычная позиция 10-ки занято игроком, который в разы лучше, Палмера он никогда не вытеснит из основы.
На не совсем родной позиции ЦН он очень слабо играет, а его привычная позиция 10-ки занято игроком, который в разы лучше, Палмера он никогда не вытеснит из основы.