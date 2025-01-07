Неймар: «Было бы интересно возродить трио с Месси и Суаресом»

Нападающий «Аль-Хиляля» рассказал в интервью источнику о возможности воссоединиться с и .

Они вместе выступали за «Барселону». Сейчас уругваец и аргентинец играют в составе «Интер Майами».

Разумеется, играть снова с (Лионелем) Месси и (Луисом) Суаресом было бы невероятно.

Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся друг с другом. Было бы интересно возродить это трио. Я счастлив в «Аль-Хиляле», в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов.