Неймар: «Было бы интересно возродить трио с Месси и Суаресом»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал в интервью источнику о возможности воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Они вместе выступали за «Барселону». Сейчас уругваец и аргентинец играют в составе «Интер Майами».
Разумеется, играть снова с (Лионелем) Месси и (Луисом) Суаресом было бы невероятно.
Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся друг с другом. Было бы интересно возродить это трио. Я счастлив в «Аль-Хиляле», в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов.
Только так, не иначе.
Только так, не иначе.
раз ......!!!https://youtu.be/rDdcw_p3eJg?si=u6U2b4C41DUDuv2m
раз ......!!!