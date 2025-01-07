Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Неймар: «Было бы интересно возродить трио с Месси и Суаресом»

сегодня, 20:59

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар рассказал в интервью источнику о возможности воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Они вместе выступали за «Барселону». Сейчас уругваец и аргентинец играют в составе «Интер Майами».

Разумеется, играть снова с (Лионелем) Месси и (Луисом) Суаресом было бы невероятно.

Они мои друзья. Мы до сих пор общаемся друг с другом. Было бы интересно возродить это трио. Я счастлив в «Аль-Хиляле», в Саудовской Аравии, но кто знает. Футбол полон сюрпризов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Вилья о «Золотом мяче»: «Я не слишком верю в эту награду»
Сегодня, 00:16
Бруну Фернандеш: «Я расстроен ничейным результатом против „Ливерпуля“»
Вчера, 10:01
Аморим: «МЮ должен быть разочарован результатом»
05 января
В «Транмере» отреагировали на слова Роя Кина о Тренте
05 января
Ван Дейк об игре с МЮ: «Всё могло быть гораздо хуже»
05 января
Рой Кин раскритиковал Трента за игру в матче против МЮ
05 января
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:50
У Интера есть столько денег, чтоб взять и постоянно лечить этого кайфарика?
112910415
112910415
сегодня в 23:35
Двое играют, третий радуется.
Только так, не иначе.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:53
Вот не можешь ты без классики.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:47
...ладно, ради такого дела, Я готов стать четвёртым, только один
раз ......!!!
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 22:32
Ну, так давай в Майами. На... тебе этс СА из которой итак валит уже народ.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:13
И получится трио пенсионеров !
Вещий
Вещий
сегодня в 21:55
Думаю что такой финт уже невозможен...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 21:22
Вендел что ли Неймара водку пить научил? 🤔
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:22
Идея замечательная - осталось только распределить инструменты...)))
Capral
Capral
сегодня в 21:12
Только в музее восковых фигур.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 