Отец Илона Маска сообщил, что его сын заинтересовался покупкой «Ливерпуля»

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, ответил на вопрос репортёра Times Radio о том, выражал ли его сын желание купить «Ливерпуль».
Я не могу это комментировать. Они поднимут цену, — со смехом сказал Эррол. Также он признал, что его сын проявил интерес к приобретению клуба:
О, да. Но это не значит, что он покупает его. Он хотел бы, конечно. Любой хотел бы — и я тоже!
Его бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас были родственники в Ливерпуле, также нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми из моей семьи. Так что мы привязаны к Ливерпулю, знаете ли.
Полностью согласен и поддерживаю!!!
Думаю, прежде, чем покупать футбольный клуб, надо разбираться в футболе, ну и хорошо бы любить или Уважать клуб, который, хочет купить, тот или иной делец.
В противном случае, получится как с ВТБ- прибрали к рукам, некогда Великий Клуб, но оказывается, никто в правлении банка в футболе не разбирается и футбол не очень любит. Возможно, это и не лучшее сравнение, но как пример- вполне подходит...
Полностью согласен и поддерживаю!!!
Думаю, прежде, чем покупать футбольный клуб, надо разбираться в футболе, ну и хорошо бы любить или Уважать клуб, который, хочет купить, тот или иной делец.
В противном случае, получится как с ВТБ- прибрали к рукам, некогда Великий Клуб, но оказывается, никто в правлении банка в футболе не разбирается и футбол не очень любит. Возможно, это и не лучшее сравнение, но как пример- вполне подходит...