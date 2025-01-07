Отец Илона Маска сообщил, что его сын заинтересовался покупкой «Ливерпуля»

Эррол Маск, отец американского предпринимателя , ответил на вопрос репортёра Times Radio о том, выражал ли его сын желание купить «Ливерпуль».

Я не могу это комментировать. Они поднимут цену, — со смехом сказал Эррол. Также он признал, что его сын проявил интерес к приобретению клуба:

О, да. Но это не значит, что он покупает его. Он хотел бы, конечно. Любой хотел бы — и я тоже!

Его бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас были родственники в Ливерпуле, также нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми из моей семьи. Так что мы привязаны к Ливерпулю, знаете ли.