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Отец Илона Маска сообщил, что его сын заинтересовался покупкой «Ливерпуля»

сегодня, 21:54

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, ответил на вопрос репортёра Times Radio о том, выражал ли его сын желание купить «Ливерпуль».

Я не могу это комментировать. Они поднимут цену, — со смехом сказал Эррол. Также он признал, что его сын проявил интерес к приобретению клуба:

О, да. Но это не значит, что он покупает его. Он хотел бы, конечно. Любой хотел бы — и я тоже!

Его бабушка родилась в Ливерпуле, и у нас были родственники в Ливерпуле, также нам повезло знать многих из «Битлз», потому что они выросли с некоторыми из моей семьи. Так что мы привязаны к Ливерпулю, знаете ли.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 23:02
Маскерпуль ему на воротник...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:54, ред.
...Инкогнито....Мистер Маск (а)...!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:47
Моё Почтение!!!
Полностью согласен и поддерживаю!!!
Думаю, прежде, чем покупать футбольный клуб, надо разбираться в футболе, ну и хорошо бы любить или Уважать клуб, который, хочет купить, тот или иной делец.
В противном случае, получится как с ВТБ- прибрали к рукам, некогда Великий Клуб, но оказывается, никто в правлении банка в футболе не разбирается и футбол не очень любит. Возможно, это и не лучшее сравнение, но как пример- вполне подходит...
YNWA
YNWA
сегодня в 22:23
Посмеялась, поехали дальше!
firewing
firewing
сегодня в 22:17
Можно подумать о покупке АПЛ целиком...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:04
Судя по словам этого уважаемого старца - его сын подумывает, ни как не меньше - купить весь Ливерпуль вместе с пригородами...)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:59
Маск может чего хочешь купить!Только вот стоит ли продавать Ливерпуль ему!
Гость
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