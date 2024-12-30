Руководство «Алании» объявило о сокращении бюджета

Вице-президент футбольного клуба «Алания» Данила Гуриев объявил о сокращении бюджета команды, а также о взятии курса на омоложение состава.

На протяжении последних 5 лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню, благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно — мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе. Однако текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета. Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды. «Алания» всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков.