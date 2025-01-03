«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ

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сегодня, 12:38

«Лестер» ждет, будут ли они обвинены в нарушении правил прибыльности и устойчивости.

Английский клуб избежал штрафа в начале этого сезона после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении правил на сумму 24,4 млн фунтов стерлингов в сезоне 2022/23.

Юристы убедили независимую комиссию в том, что клуб не находился в АПЛ , когда 30 июня 2023 года представил отчеты.

Клуб зафиксировал убытки в размере 92,5 млн фунтов стерлингов и 90 млн фунтов стерлингов до уплаты налогов за 2022 и 2023 финансовые годы соответственно, поэтому существует риск, что ему предъявят еще одно обвинение.

Правила АПЛ ограничивают убытки клубов суммой в 105 миллионов фунтов стерлингов за три года, если все эти годы они провели в высшем дивизионе.

Поскольку «Лестер» в прошлом сезоне выступал в Чемпионшипе, его допустимые убытки за текущий трехлетний цикл будут сокращены на 22 миллиона фунтов стерлингов.