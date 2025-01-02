Adidas может расторгнуть спонсорский контракт с МЮ при вылете из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может потерять крупный спонсорский контракт с производителем спортивной одежды и обуви Adidas в случае вылета из АПЛ.
По данным источника, по условиям спонсорского соглашения на общую сумму £ 900 млн (~ € 1,088 млрд по текущему курсу) компания имеет право его разорвать, если МЮ утратит место в высшем дивизионе английского футбола.
Сообщается, что вторым вариантом возможных действий Adidas в случае вылета «красных дьяволов» в Чемпионшип является сокращение ежегодных выплат вдвое — до £ 45 млн.
В текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 22 очка в 19 матчах.
И вообще вылет пошёл бы на пользу МЮ. Немного вернулись бы в реальность и начали строить команду вокруг малоизвестных и перспективных игроков.
И вообще вылет пошёл бы на пользу МЮ. Немного вернулись бы в реальность и начали строить команду вокруг малоизвестных и перспективных игроков.