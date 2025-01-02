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Adidas может расторгнуть спонсорский контракт с МЮ при вылете из АПЛ

сегодня, 08:15

«Манчестер Юнайтед» может потерять крупный спонсорский контракт с производителем спортивной одежды и обуви Adidas в случае вылета из АПЛ.

По данным источника, по условиям спонсорского соглашения на общую сумму £ 900 млн (~ € 1,088 млрд по текущему курсу) компания имеет право его разорвать, если МЮ утратит место в высшем дивизионе английского футбола.

Сообщается, что вторым вариантом возможных действий Adidas в случае вылета «красных дьяволов» в Чемпионшип является сокращение ежегодных выплат вдвое — до £ 45 млн.

В текущей турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место, набрав 22 очка в 19 матчах.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 18:24, ред.
Адидас внимательно следит за МЮ. Там ещё штрафы за не попадание в ЛЧ.
Но манкам не стоит переживать,если Адидас расторгнет,голыми ходить не будут,на спасение придут русские ангелы в лице Sport Angel или же Zidans.название очень такое популярное.
протон
протон
сегодня в 11:40
Вот и раскладки пошли. Конечно это маловероятно, но тут страшнее от того, что в отношении МЮ имеется хоть малейшая такая вероятность
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:25
Ещё совсем немного и "Adidas" может послать "дьяволов" к "чёртовой матери"...)
lotsman
lotsman
сегодня в 10:16
МЮ теряет свои позиции. В команде наблюдается какой то разлад. Нужна реанимация в виде вылета из АПЛ.)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:23
Маловероятно что МЮ вылетит, так как сами игроки постараются, даже если Аморим не будет влиять на ситуацию. Никто из игроков не хочет терять в зарплате, а вылет сократит их зарплаты. Но учитывая что во втором круге команды будут биться ещё сильнее, то вероятность вылета есть, так как никто из команд не захочет вылетать.
И вообще вылет пошёл бы на пользу МЮ. Немного вернулись бы в реальность и начали строить команду вокруг малоизвестных и перспективных игроков.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:36
Уж до вылета вряд ли дойдёт. Хотя темпы взяты ударные...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:26
Может, и надо пройти очищение пердивом.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:22
Есть и такие разговоры, дожили....
9bds2ff6t87w
9bds2ff6t87w
сегодня в 08:20
Надеюсь что до вылета дело не дойдёт, жаль терять такой клуб
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