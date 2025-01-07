Роберто Карлос временно поселился в спорткомплексе «Реала»

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сегодня, 22:59

По информации источника, бывший футболист «Реала» временно переехал в спортивный комплекс клуба.

Сообщается, что бразилец и его жена Мариана Луккон решили расстаться после более чем 15 лет брака. Бракоразводный процесс, вероятно, будет сложным из-за большого имущества экс-игрока, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.

В одном из домов Карлоса проживают его родственники, а его жена — в основном жилище. По этой причине бразилец принял решение временно переехать в спорткомплекс мадридцев в Вальдебебасе.