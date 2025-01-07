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Роберто Карлос временно поселился в спорткомплексе «Реала»

сегодня, 22:59

По информации источника, бывший футболист «Реала» Роберто Карлос временно переехал в спортивный комплекс клуба.

Сообщается, что бразилец и его жена Мариана Луккон решили расстаться после более чем 15 лет брака. Бракоразводный процесс, вероятно, будет сложным из-за большого имущества экс-игрока, оцениваемого примерно в 160 миллионов евро.

В одном из домов Карлоса проживают его родственники, а его жена — в основном жилище. По этой причине бразилец принял решение временно переехать в спорткомплекс мадридцев в Вальдебебасе.

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05 января
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:50
А если бы не ушел из Анжи, жил бы себе сейчас князем в Махачкале, и не у кого даже в мыслях бы не было делить его имущество. А таких жен у него мог бы быть целый гарем.
Futurista
Futurista
сегодня в 23:26
В общагу переехал)...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:16
Что за бред? Теперь ему наверное надо будет делить своё имущество с этой тёткой
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 23:15
Уж сколько раз твердили миру, что не женись не только на молодой, но и на.... опытной...)
Загрызут...))
shur
shur
сегодня в 23:11
...сапожник,без сапог!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:02
Он хоть чемодан с вещами успел прихватить?)
Гость
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