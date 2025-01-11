Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

У ЦСКА появится новая тренировочная база

вчера, 11:58

ЦСКА объявил о начале строительства новой клубной базы.

Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Он будет включать в себя жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.

Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения команда продолжит тренироваться на базе в Ватутинках. При этом поставлена задача заметно опередить указанные сроки реализации проекта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Антон Миранчук тренируется в общей группе «Сьона» без ограничений
10 января
Роналду показал фотографии с первых тренировок в 2025 году
03 января Фото
ОфициальноНойер вернулся к тренировкам в общей группе «Баварии» после травмы
02 января
ОфициальноЯмаль начал тренировки в общей группе «Барселоны»
02 января
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Лингард потренировался со своей сестрой
30 декабря 2024
ОфициальноБолее 27 тысяч человек посетили последнюю тренировку «Атлетика» в 2024 году
30 декабря 2024
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:17
Чем старая база не устраивает?
drug01
drug01
вчера в 12:11
Это очень хорошо, будут лучшие условия и результаты...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 