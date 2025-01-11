У ЦСКА появится новая тренировочная база

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вчера, 11:58

ЦСКА объявил о начале строительства новой клубной базы.

Объект будет располагаться рядом с озером Круглое в Московской области. Он будет включать в себя жилой корпус с новейшим медицинским центром и разминочным залом, несколько натуральных и одно искусственное поле, на котором возведут трибуну на 500 человек.

Строительные работы согласно постановлению правительства Московской области продлятся до конца 2028 года. До их завершения команда продолжит тренироваться на базе в Ватутинках. При этом поставлена задача заметно опередить указанные сроки реализации проекта.