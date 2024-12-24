В ЦСКА подтвердили информацию о строительстве новой базы клуба

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о планах построить новую базу клуба у озера Круглого в Московской области.

Информацию о новой базе клуба на озере Круглом можем с радостью подтвердить. Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Строительство столь современного и необходимого клубу объекта стало возможным благодаря нашим партнерам, и мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее.