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В ЦСКА подтвердили информацию о строительстве новой базы клуба

сегодня, 20:16

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил информацию о планах построить новую базу клуба у озера Круглого в Московской области.

Информацию о новой базе клуба на озере Круглом можем с радостью подтвердить. Над проектом работа ведется уже давно, и мы, разумеется, будем держать болельщиков в курсе этапов реализации. Строительство столь современного и необходимого клубу объекта стало возможным благодаря нашим партнерам, и мы надеемся, что уже в самом начале нового года сможем рассказать о долгожданном проекте чуть подробнее.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что новую базу армейцев на озере Круглом построят до конца 2027 года.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:47
Отличное место для новой базы. Не далеко, рыбачил на нём не раз.
Удачи в строительстве.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:19
Главное чтобы хватило финансов и если будут контролировать процесс работ, то все получится.
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