«Эвертон» возглавил бывший тренер

1736587713

вчера, 12:28

вновь стал главным тренером «Эвертона».

Здорово вернуться! Я наслаждался 11 замечательными и успешными годами в «Эвертоне» и не раздумывал, когда мне предложили вернуться в этот великий клуб. Я рад сотрудничеству с The Friedkin Group и с нетерпением жду возможности помочь им восстановить клуб.

Мойес известен по работе в следующих командах: «Престон», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм». Вместе с «манкунианцами» шотландец выигрывал Суперкубок Англии, а «молотобойцев» приводил к победе в Лиге Конференций. С июня 2024 года 61-летний тренер находился без работы.