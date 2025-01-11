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«Эвертон» возглавил бывший тренер

вчера, 12:28

Дэвид Мойес вновь стал главным тренером «Эвертона».

Здорово вернуться! Я наслаждался 11 замечательными и успешными годами в «Эвертоне» и не раздумывал, когда мне предложили вернуться в этот великий клуб.

Я рад сотрудничеству с The Friedkin Group и с нетерпением жду возможности помочь им восстановить клуб.

«Эвертон» возглавил бывший тренер

Мойес известен по работе в следующих командах: «Престон», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и «Вест Хэм». Вместе с «манкунианцами» шотландец выигрывал Суперкубок Англии, а «молотобойцев» приводил к победе в Лиге Конференций. С июня 2024 года 61-летний тренер находился без работы.

Напомним, после девятнадцати туров «Эвертон» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. 9 января «ириски» объявили об отставке Шона Дайча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:24
За 11 лет в "Эвертоне" Мойес ничего не выиграл.
shur
shur
вчера в 19:47
...помнится,но смутно, удачи!!
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:44
Заголовок интригует. Звучит как "бывший тренер...а ныне слесарь-инструментальщик" :-)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 15:07
Удачи и Тренеру и "Ирискам"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:39
В Эвертоне он неплохо работал раньше
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