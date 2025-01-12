«Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

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вчера, 12:51

«Ахмат» подпишет нападающего «2 де Майо» . С игроком согласован контракт до конца сезона с возможностью продления на три года. В понедельник Руис Диас присоединится к «Ахмату».

25-летний форвард выступает за «2 де Майо» с июля 2024 года. В прошедшем сезоне Руис Диас сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» покинут два игрока.