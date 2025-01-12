«Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

«Ахмат» подпишет нападающего «2 де Майо» Родриго Руиса Диаса. С игроком согласован контракт до конца сезона с возможностью продления на три года. В понедельник Руис Диас присоединится к «Ахмату».
25-летний форвард выступает за «2 де Майо» с июля 2024 года. В прошедшем сезоне Руис Диас сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» покинут два игрока.
Глянул стату, действительно, в 22 матчах забил 7 голов и стал одним из лучших бомбардиров (там у троих игроков по 7 мячей) чемпионата!!!
Интересно, как в Ахмате вообще вышли на нено??? Выводы делать конечно же рано, поглядим на него в деле
Глянул стату, действительно, в 22 матчах забил 7 голов и стал одним из лучших бомбардиров (там у троих игроков по 7 мячей) чемпионата!!!
Интересно, как в Ахмате вообще вышли на нено??? Выводы делать конечно же рано, поглядим на него в деле