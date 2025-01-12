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«Ахмат» подпишет лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

вчера, 12:51

«Ахмат» подпишет нападающего «2 де Майо» Родриго Руиса Диаса. С игроком согласован контракт до конца сезона с возможностью продления на три года. В понедельник Руис Диас присоединится к «Ахмату».

25-летний форвард выступает за «2 де Майо» с июля 2024 года. В прошедшем сезоне Руис Диас сыграл 38 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» покинут два игрока.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:49
И пусть, кто-то мне докажет, что Шелия не специально забил себе этот мяч. И уже не первый раз- с ростовщиками.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:38
То ли там вратари непробиваемые, то ли форварды незабиваемые)))
Глянул стату, действительно, в 22 матчах забил 7 голов и стал одним из лучших бомбардиров (там у троих игроков по 7 мячей) чемпионата!!!
Интересно, как в Ахмате вообще вышли на нено??? Выводы делать конечно же рано, поглядим на него в деле
Вещий
Вещий
вчера в 12:54
Да уж.... 8 голов за 38 игр... и это лучший???? .... все вратари РПЛ тяжело выдохнули...
Гость
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