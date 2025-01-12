Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2024/2025

«РБ Лейпциг» переиграл «Вердер» в результативном матче Бундеслиги

вчера, 19:37
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг4 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в матче 16-го тура Бундеслиги (4:2).

На 24-й минуте отличился полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс. Спустя две минуты гости сумели сравнять счёт благодаря голу Митчелла-Элии Вайзера. На 35-й минуте Симонс вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Третий мяч в ворота «Вердера» на 47-й минуте забил Беньямин Шешко. На 90+1-й минуте Кристоф Баумгартнер сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте форвард «Вердера» Оливер Бёрк сократил отставание своей команды.

«РБ Лейпциг» идёт на 4-м месте (30 очков), «Вердер» занимает 8-е место (25 пунктов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер» обыграл «Венецию» в матче Серии А
Вчера, 19:06
«Тоттенхэм» в дополнительное время разгромил клуб из 5-й английской лиги
Вчера, 18:20
«Бенфика» по пенальти обыграла «Спортинг» в финале Кубка Португальской Лиги
Вчера, 01:17
«Марсель» переиграл «Ренн» в матче Лиги 1
Вчера, 01:09
«Милан» не смог переиграть «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 00:51
«Ман Сити» забил 8 безответных мячей клубу 2-й лиги в матче Кубка Англии
11 января
Все комментарии
матос
матос
вчера в 22:52
Лейпциг с победой.
w33banfsnbpj
w33banfsnbpj
вчера в 20:10
Дожали,но те сражались
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:06
Главная проблема РБ Лейпциг это отсутствие стабильности в игре - шикарные матчи чередуются с невзрачными. Иногда РБ ставят автобус, а бывает демонстрируют открытый футбол. Сегодня игра понравилась зрителям, но пропустили два мяча от не самого сильного Вердера.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:37
Симонс вернулся и игра пошла))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 