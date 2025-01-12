«РБ Лейпциг» переиграл «Вердер» в результативном матче Бундеслиги

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вчера, 19:37

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в матче 16-го тура Бундеслиги (4:2).

На 24-й минуте отличился полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс. Спустя две минуты гости сумели сравнять счёт благодаря голу Митчелла-Элии Вайзера. На 35-й минуте Симонс вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Третий мяч в ворота «Вердера» на 47-й минуте забил Беньямин Шешко. На 90+1-й минуте Кристоф Баумгартнер сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте форвард «Вердера» Оливер Бёрк сократил отставание своей команды.

«РБ Лейпциг» идёт на 4-м месте (30 очков), «Вердер» занимает 8-е место (25 пунктов).