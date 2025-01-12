«Тоттенхэм» в дополнительное время разгромил клуб из 5-й английской лиги

«Тоттенхэм» в дополнительное время одержал победу над «Тамуортом» в 1/32 финала Кубка Англии (3:0).
Счёт в матче был открыт на 101-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Тамуорт» Нейтан Цикуна. На 107-й минуте Деян Кулусевски удвоил преимущество гостей. На 118-й минуте Бреннан Джонсон довёл счёт до разгромного.
«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Тамуорт», представляющий 5-й по силе английский дивизион, вылетел из турнира.
Помните "Дорогу жизни" в Ленинграде ? А этот матч для хозяев был делом всей жизни, вот и прыгнули выше головы.
Помните "Дорогу жизни" в Ленинграде ? А этот матч для хозяев был делом всей жизни, вот и прыгнули выше головы.
Как вот тут скажешь, что это уверенная победа? 🤔
Как вот тут скажешь, что это уверенная победа? 🤔
Не может Тоттенхэм бегать 90 мин и не забить пассажирам...
Легко доказать гнилость этой встречи - компьютерная обработка действий футболистов, качественный и количественный анализ...
Затем вопрос: Почему тот или иной футболист имеет показатели, например точность паса 88%%, а здесь ниже ... 50..., 40....?
Не может Тоттенхэм бегать 90 мин и не забить пассажирам...
Легко доказать гнилость этой встречи - компьютерная обработка действий футболистов, качественный и количественный анализ...
Затем вопрос: Почему тот или иной футболист имеет показатели, например точность паса 88%%, а здесь ниже ... 50..., 40....?
Вчера Ливерпуль, Челси, МС громили своих более слабых соперников. И эти тоже разгромили, но есть один нюанс ...
Вчера Ливерпуль, Челси, МС громили своих более слабых соперников. И эти тоже разгромили, но есть один нюанс ...
Ждали пока сыкун в свои ворота забьет?))
Ждали пока сыкун в свои ворота забьет?))