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«Тоттенхэм» в дополнительное время разгромил клуб из 5-й английской лиги

вчера, 18:20
ТамуортЛоготип футбольный клуб Тамуорт0 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» в дополнительное время одержал победу над «Тамуортом» в 1/32 финала Кубка Англии (3:0).

Счёт в матче был открыт на 101-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Тамуорт» Нейтан Цикуна. На 107-й минуте Деян Кулусевски удвоил преимущество гостей. На 118-й минуте Бреннан Джонсон довёл счёт до разгромного.

«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Тамуорт», представляющий 5-й по силе английский дивизион, вылетел из турнира.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:10
Эх жаль, на 101-й минуте все-таки Ттх забили. Точнее, рикошетом от игрока Тэмуорта мяч в ворота залетел. Автогол
Датак
Датак
сегодня в 00:46
На 73 минуте рискнул и поставил против шпор)кэф был хороший)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:45, ред.
И чего некоторые возбудились ? "Тоттенхэм" недооценил соперника, что вполне естественно, учитывая разницу в классе, играл в пол-ноги (а может в четверть) в отличие от соперника, который в присутствии своих трибун костьми ложился. Обычное дело для таких матчей. Не регулярное, но обычное.
Помните "Дорогу жизни" в Ленинграде ? А этот матч для хозяев был делом всей жизни, вот и прыгнули выше головы.
r3fgj6qupre8
r3fgj6qupre8
вчера в 19:23
Тяжёлая победа шпор на ленточки
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:20
Смотрел сей матч . Обратил внимание на небольшую симпатию арбитра в сторону более именитого клуба . При этом в конце основного времени, ТТХ пару - тройку раз даже "отскочил" от больших неприятностей...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:58
Редкая игра. Разгром, но только в дополнительное время. На ум приходит игра из финала ЛЧ десятилетней давности.
Как вот тут скажешь, что это уверенная победа? 🤔
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:43
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 18:41
    Такой вывеской можно было бы гордиться, но... Разгромлен клуб аж пятой английской лиги и только в дополнительное время. А вот начало разгрому положил автогол игрока соперника - получается Тоттенхэм своими силами выигрывать разучился.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Причём только в дополнительное время, в основное Тамуорт смог избежать даже одного гола в их ворота.
    Vea
    Vea ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Гол сыкуна был сигналом к активным действиям.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:31
    Вот это настоящий праздник, разгромили команду пятой лиги 0:3 ☝️😜
    Vea
    Vea
    вчера в 18:29
    Хорошо я про этот матч не знал, а то поставил бы деньги на победу шпор в обоих таймах.
    Vea
    Vea
    вчера в 18:26
    Ахахахахахаха

    Вчера Ливерпуль, Челси, МС громили своих более слабых соперников. И эти тоже разгромили, но есть один нюанс ...
    a-league
    a-league
    вчера в 18:25, ред.
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 18:22
      А чем 100 минут занимались на поле?)
      Ждали пока сыкун в свои ворота забьет?))
      Гость
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