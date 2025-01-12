«Тоттенхэм» в дополнительное время разгромил клуб из 5-й английской лиги

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вчера, 18:20

«Тоттенхэм» в дополнительное время одержал победу над «Тамуортом» в 1/32 финала Кубка Англии (3:0).

Счёт в матче был открыт на 101-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Тамуорт» Нейтан Цикуна. На 107-й минуте Деян Кулусевски удвоил преимущество гостей. На 118-й минуте Бреннан Джонсон довёл счёт до разгромного.

«Тоттенхэм» вышел в 1/16 финала Кубка Англии. «Тамуорт», представляющий 5-й по силе английский дивизион, вылетел из турнира.