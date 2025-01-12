«Бенфика» по пенальти обыграла «Спортинг» в финале Кубка Португальской Лиги

«Бенфика» в финале Кубка Португальской Лиги обыграла в серии пенальти «Спортинг» (1:1, 7:6 по пенальти).
Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол Андреаса Шельдерупа «Спортинг» ответил точным ударом Виктора Дьёкереша с пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались «орлы» — 7:6. Единственный промах у «Спортинга» допустил нападающий Франсишку Тринкан.
«Бенфика» в восьмой раз завоевала Кубок Лиги. Это рекорд турнира.
того пацана, ныне деда,рэспект!!!https://youtu.be/lONz_AAtWpA?si=pHR9Oo1NSNJfca-E И что интересно,послал мяч щекой,казалось бы надо в левый верхний(нижний) угол,нет в правой от Яшина угол,но на запредельной скорости!!!
того пацана, ныне деда,рэспект!!! И что интересно,послал мяч щекой,казалось бы надо в левый верхний(нижний) угол,нет в правой от Яшина угол,но на запредельной скорости!!!
Только великим клубам покоряются трофеи!
Только великим клубам покоряются трофеи!