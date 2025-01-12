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«Бенфика» по пенальти обыграла «Спортинг» в финале Кубка Португальской Лиги

сегодня, 01:17
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)1 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаЗакончился после серии пенальти

«Бенфика» в финале Кубка Португальской Лиги обыграла в серии пенальти «Спортинг» (1:1, 7:6 по пенальти).

Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол Андреаса Шельдерупа «Спортинг» ответил точным ударом Виктора Дьёкереша с пенальти. В серии 11-метровых ударов точнее оказались «орлы» — 7:6. Единственный промах у «Спортинга» допустил нападающий Франсишку Тринкан.

«Бенфика» в восьмой раз завоевала Кубок Лиги. Это рекорд турнира.

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Фото: Сайт ojogo.pt
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Все комментарии
shur
shur ответ BENFICA (раскрыть)
сегодня в 10:08, ред.
...Эйсебио моя детская звезда ЧМ-66, гол Яшину,до сих пор в памяти
того пацана, ныне деда,рэспект!!! И что интересно,послал мяч щекой,казалось бы надо в левый верхний(нижний) угол,нет в правой от Яшина угол,но на запредельной скорости!!!
матос
матос
сегодня в 09:22
Орлов Лиссабона с трофеем.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:31
Две лучшие команды Португалии, равные по силам....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:29
Лидер чемпионата уступил Кубок Португальской Лиги Бенфике.Поздравляем с победой!
afc6bszgduzx
afc6bszgduzx
сегодня в 08:21
Всё -таки пока Бенфика чуть сильнее.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:13
Удача была на стороне орлов Бенфики. Мои поздравления))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Кто-то должен был победить ...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:36
Два практически равных по силе клуба. Просто "Бенфика" оказалась чуть поудачливее.
BENFICA
BENFICA
сегодня в 07:03
Браво!
Только великим клубам покоряются трофеи!
ABir
ABir
сегодня в 01:28
Ничего удивительного, играли две лучшие команды Португалии.
Vea
Vea
сегодня в 01:18
Жаль. С Аморимом бы Спортинг всё забрал в Португалии.
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