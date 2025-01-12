«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии (1:1, пенальти 5:3).
Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Диогу Далот. На 63-й минуте Габриэл Магальяэс сравнял счёт. На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор не реализовал 11-метровый. В послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать Кай Хаверц.
Не симпатичны ни МЮ ни Арсенал, но рад, что матч именно так закончился
Не симпатичны ни МЮ ни Арсенал, но рад, что матч именно так закончился
Ну а если по игре, то однозначно, создав столько голевых моментов, сколько Арсенал- надо побеждать!!! Но как известно, выигрывает не тот, кто создает, а тот кто забивает. МЮ забил свои пенальти, а вот хозяева нет, поэтому, победу празднуют гости. Нуднейший и тоскливый 1-й тайм и событийный и насыщенный тайм 2-й, со всех точек зрения!!! Конечно, героически сдерживая безудержные атаки Арсенала, обескровленный удалением МЮ- отбивался из последних сил...
Но всё-таки дотянул до доб.времени и до пенальти. Пенальти- это не лотерея- это не хоккейные буллиты, их надо уметь бить, ну и конечно вратарь МЮ сыграл бесподобно, и в основное время, и в послематчевых пенальти. Есть от чего прийти в уныние футболистам Арсенала, создать столько mоментов, а в результате проиграть... Но это футбол- случается и такое. Надо поздравить МЮ, который сыграл без блеска, но мужественно и надежно. Арсеналу не огорчаться, вы сегодня выглядели достойно, но и такие дни случаются в футболе.
Единственное пожелание Арсеналу- играть с большим креативом и выдумкой в атаке, так, как во 2-м тайме. Победы придут!!!!!!!
Ну а если по игре, то однозначно, создав столько голевых моментов, сколько Арсенал- надо побеждать!!! Но как известно, выигрывает не тот, кто создает, а тот кто забивает. МЮ забил свои пенальти, а вот хозяева нет, поэтому, победу празднуют гости. Нуднейший и тоскливый 1-й тайм и событийный и насыщенный тайм 2-й, со всех точек зрения!!! Конечно, героически сдерживая безудержные атаки Арсенала, обескровленный удалением МЮ- отбивался из последних сил...
Но всё-таки дотянул до доб.времени и до пенальти. Пенальти- это не лотерея- это не хоккейные буллиты, их надо уметь бить, ну и конечно вратарь МЮ сыграл бесподобно, и в основное время, и в послематчевых пенальти. Есть от чего прийти в уныние футболистам Арсенала, создать столько mоментов, а в результате проиграть... Но это футбол- случается и такое. Надо поздравить МЮ, который сыграл без блеска, но мужественно и надежно. Арсеналу не огорчаться, вы сегодня выглядели достойно, но и такие дни случаются в футболе.
Единственное пожелание Арсеналу- играть с большим креативом и выдумкой в атаке, так, как во 2-м тайме. Победы придут!!!!!!!