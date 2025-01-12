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«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии

вчера, 21:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии (1:1, пенальти 5:3).

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Диогу Далот. На 63-й минуте Габриэл Магальяэс сравнял счёт. На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор не реализовал 11-метровый. В послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать Кай Хаверц.

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Все комментарии
8k4xfmgkz6g2
8k4xfmgkz6g2
сегодня в 04:54
Такой исход похож на сенсацию.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:34
Ну значит я неправильно понял.)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:34
Поздравляю МЮ и его болельщиков с победой! Пусть по пенальти, пусть по игре не совсем заслужили, но главное прошли в следующий раунд!
У Арсенала наметился кризис....кризис мысли, кризис креатива, кризис завершения еще и травмы высекают и без того худеющий состав....
Надеюсь клуб сработает в это трансферное окно и купит игроков в атаку и центр поля, иначе на сезон можно будет ставить крест....
Про судейство в очередной раз скажу КЛОУНЫ!!! И не важно в пользу Арсенала они ошибаются или нет
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33
Виктор, я уже вот минут 20 угораю с Артеты и стебусь на этой ветке, а ты всё о своем)
Манера общения не выдает разве?
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:32
А кто спорит, что Арсенал доминировал? Мы же про пенальти говорим! Не соскакивай с темы.
матос
матос
вчера в 22:22
Сколько лет уже пушкари вылетают из КА? Они и в этом сезоне без титула останутся снова.
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22
Не понимаешь, проблема в газоне, а команда доминировала!
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:19
Не ищи отмазки. После подарка судьи с удалением, выигрывать надо было в основное время. Для этого были все основания!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17
....пустил бы слезу, да Мбаппе не даёт,радуюсь,спасибо Вить!!!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
Арсеналу не хватило Пикфорда для доминирования в серии пенальти!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:05
Согласен!!!)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
надеюсь))) пока команде и РА есть один вопрос.
почему Юнайтед может настроиться на Сити и Ливерпуль с Арсеналом.
но не может как следует настроиться на условных Вулвз , Форест и Борнмут?! думаю, что здесь дело в психологии.
если Рубен Аморим решит психологическую проблему, тогда это будет не просто шаг к успеху, это будет хороший прыжок и подьем))
верю в тренера, но состав необходимо чистить.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:01
Одессит В.Плоскина, в советское время забил подряд больше 20-ти пенальти. Безукоризненно бил Л.Буряк. Отлично бил пенальти И.Беланов. Мастерски бил А.Максименков. И что, всё это лотерея?
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:51
А действия судьи, как тебе, тоже, лотерея?
112910415
112910415
вчера в 21:50
и такое бывает ...
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:50
Хочется верить, что МЮ выздоравливает...)))
shlomo
shlomo
вчера в 21:49
Это футбол и не всегда все логично....
протон
протон
вчера в 21:45
Минус второй турнир за неделю. Не верится, что в кубке лиги получится отыграться в Ньюкасле. Как ни крути много будет вопросов к Артете если по итогу сезона ничего канониры не возьмут. А вероятность этого огромная.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
интересно, когда такое было, чтоб за один сезон Юнайтед на выезде обыграл Сити, вырвал ничью на Энфилде, и вот выбивают Арсенал из кубка на его поле.
да, дьяволы молодцы!
итак, в 1\16 МЮ сыграет с Лестером)))) так против Ван Нистелроя!!! на Олд Траффорде!!!
allemz
allemz
вчера в 21:41, ред.
Мяч не тот был в Кубке Лиги.
А сегодня в матче Кубка Англии выявлены технические нарушения по обслуживанию газона из-за чего доминация Арсенала не вылилась в соответствующий счет, а пенальти - чистейшая лотерея.
qzpzgh86c53t
qzpzgh86c53t
вчера в 21:35
Арсенал вылетел с обоих кубков и похоже остаётся опять без трофеев
Capral
Capral
вчера в 21:18, ред.
Фамилия ГС матча, в переводе на русский- означает "сумашедший"!!! Можно сказать, что все его действия сегодня- полность отвечали его фамилии. Неназначенный штрафной на 38мин., более чем спорное удаление у МЮ, ну и наконец- несуществующий пенальти в ворота МЮ. У меня есть Друзья на Соккере, очень милые люди- болельщики Арсенала и МЮ, поэтому, я не болел ни за одну команду, а просто наслаждался зрелищем, которое в определенной мере испортил судья...

Ну а если по игре, то однозначно, создав столько голевых моментов, сколько Арсенал- надо побеждать!!! Но как известно, выигрывает не тот, кто создает, а тот кто забивает. МЮ забил свои пенальти, а вот хозяева нет, поэтому, победу празднуют гости. Нуднейший и тоскливый 1-й тайм и событийный и насыщенный тайм 2-й, со всех точек зрения!!! Конечно, героически сдерживая безудержные атаки Арсенала, обескровленный удалением МЮ- отбивался из последних сил...

Но всё-таки дотянул до доб.времени и до пенальти. Пенальти- это не лотерея- это не хоккейные буллиты, их надо уметь бить, ну и конечно вратарь МЮ сыграл бесподобно, и в основное время, и в послематчевых пенальти. Есть от чего прийти в уныние футболистам Арсенала, создать столько mоментов, а в результате проиграть... Но это футбол- случается и такое. Надо поздравить МЮ, который сыграл без блеска, но мужественно и надежно. Арсеналу не огорчаться, вы сегодня выглядели достойно, но и такие дни случаются в футболе.

Единственное пожелание Арсеналу- играть с большим креативом и выдумкой в атаке, так, как во 2-м тайме. Победы придут!!!!!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:16
Вот, уважал Хаверца до этого матча, оказался - ныряльщик, и, в целом, отыграл матч очень грязно. Понимаю, канешн, что на в*йне все средства хороши, но, когда после нырка высказали Каю всё в лицо и еще потолкались чуть-чуть, а тот падает как подкошенный и начинает биться в конвульсиях - это низко! Актерские курсы в помощь!
Не симпатичны ни МЮ ни Арсенал, но рад, что матч именно так закончился
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:15
Ой 2 фото случайно скинул!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:11
да!!! футболисты Юнайтел , когда надо, могут проявить характер и
в меньшинстве сдерживать Арсенал, чтоб затем выиграть лотерею)) на их поле!!!
Артета, конечно, как всегда про своей доминации.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:10, ред.
Просто Чиловый тренер!!!
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:09, ред.
Я совсем не уверен, что МЮ заслужил эту победу, но после этой игры еще раз убедился, что карма есть - не забили левый пеналь и в серии пенальти не забил именно тот, кто нырнул... Вспомнил матч МЮ, когда за них играл Кантона. Все было как здесь, только моментов забить было еще больше. Мяч просто не лез в ворота. По игре, конечно, МЮ отскочил. Но и Арсенал не смог.
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:08
Из кубка карабаха еще не вылетели, будет ответка. Правда шансов не много, но все же
shur
shur
вчера в 21:07
...важен результат и он не так уж плох! Всё решилось когда Эдегор
засеменил на пенальти в ворота МЮ, я сказал себе,теперь мы их сделаем!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:05
Градус накала был выше качества игры.. Байындыр явно не "дырка".. ☝️👍
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