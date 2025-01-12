«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Арсенал» в матче Кубка Англии

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вчера, 21:02

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Арсенал» в 1/32 финала Кубка Англии (1:1, пенальти 5:3).

Счёт в матче был открыт на 52-й минуте, отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. На 61-й минуте гости остались в меньшинстве, красную карточку получил Диогу Далот. На 63-й минуте Габриэл Магальяэс сравнял счёт. На 70-й минуте полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор не реализовал 11-метровый. В послематчевой серии пенальти свой удар не смог реализовать Кай Хаверц.