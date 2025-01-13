Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыИспания. Суперкубок 2025

Отец футболиста «Мальорки» Дардера сравнил саудовских фанатов с животными

сегодня, 00:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Кике Дардер, отец полузащитника «Мальорки» Серхи Дардера, выступил с критикой в адрес фанатов из Саудовской Аравии.

9 января «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. После матча представители клуба и болельщики «Мальорки» обвинили саудовских фанатов в издевательствах и домогательствах.

Это была осада неразумных животных, которые после требуют уважения, но лапают женщин и унижают нас. Лично я не боялся, но никогда не знаешь, что может произойти. Женщины действительно были напуганы. Мы оставались беззащитными в течение 15 или 20 минут.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанат МЮ стал чемпионом мира в семнадцать лет. Успешные спортсмены часто обожают футбол
06 январяВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии3
Фаны «Вест Бромвича» высмеяли игрока «Суонси», а он забил им через 4 минуты
06 января
Госдума перенесла обсуждение возвращения пива на стадионы на конец января
05 января
Фанаты клуба из 4-й испанской лиги высмеяли «Барселону» перед матчем Кубка
04 января
Де Брюйне: «Я не понимаю недовольства болельщиков „Манчестер Сити“»
04 января
В деле мафия и хакеры, а на кону миллионы. Фанаты популярных клубов – жертвы билетной лихорадки
04 январяВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:01
завязывать надо с этой практикой
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:37
УЕФА должны разобраться в этом!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 07:38
Мало эта тема на Соккере освещена, а там действительно был беспредел со стороны местных болельщиков. Я понимаю, что испанская федерация футбола хочет заработать, но такими темпами скоро команды просто откажутся от таких кубков.
Да и это уже не совсем соответствует духу игры, когда свои внутренние розыгрыши трофеев проводят за тридевять земель. Играли бы турнир в Испании было бы не менее увлекательно, да и в финансах бы особо не потеряли.
q99qq4fmdvux
q99qq4fmdvux
сегодня в 07:36
Все вопросы к федерации футбола Испании. Видимо это было в контракте.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:49
Терпите, вам за это денег дали, много денег...
ABir
ABir
сегодня в 03:21
Они платят вам , это часть шоу, за которое уплачены огромные деньги.
bmcr4u9wp7b3
bmcr4u9wp7b3
сегодня в 03:07
Это он явно погорячился
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:55
Деньги!
протон
протон
сегодня в 00:42
А что же вы тогда к этим « животным » летаете , ....
Кто вас заставляет ?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
То есть на Маффео стали похожи?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 