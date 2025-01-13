Отец футболиста «Мальорки» Дардера сравнил саудовских фанатов с животными

Кике Дардер, отец полузащитника «Мальорки» Серхи Дардера, выступил с критикой в адрес фанатов из Саудовской Аравии.
9 января «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. После матча представители клуба и болельщики «Мальорки» обвинили саудовских фанатов в издевательствах и домогательствах.
Это была осада неразумных животных, которые после требуют уважения, но лапают женщин и унижают нас. Лично я не боялся, но никогда не знаешь, что может произойти. Женщины действительно были напуганы. Мы оставались беззащитными в течение 15 или 20 минут.
Да и это уже не совсем соответствует духу игры, когда свои внутренние розыгрыши трофеев проводят за тридевять земель. Играли бы турнир в Испании было бы не менее увлекательно, да и в финансах бы особо не потеряли.
Да и это уже не совсем соответствует духу игры, когда свои внутренние розыгрыши трофеев проводят за тридевять земель. Играли бы турнир в Испании было бы не менее увлекательно, да и в финансах бы особо не потеряли.
Кто вас заставляет ?
Кто вас заставляет ?