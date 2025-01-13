Отец футболиста «Мальорки» Дардера сравнил саудовских фанатов с животными

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сегодня, 00:34

Кике Дардер, отец полузащитника «Мальорки» , выступил с критикой в адрес фанатов из Саудовской Аравии.

9 января «Мальорка» уступила «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Саудовской Аравии. После матча представители клуба и болельщики «Мальорки» обвинили саудовских фанатов в издевательствах и домогательствах.