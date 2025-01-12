Кейн о «Золотом мяче»: «Разумеется, я об этом думаю!»

Нападающий «Баварии» оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

Разумеется, я об этом думаю! И, по правде сказать, мечтаю об этом. Думаю, мой уровень игры сделал меня претендентом на приз. «Бавария» или сборная Англии — я выступаю за команды, для которых в порядке вещей претендовать на большие титулы.