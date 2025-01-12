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Кейн о «Золотом мяче»: «Разумеется, я об этом думаю!»

вчера, 09:43

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».

Разумеется, я об этом думаю! И, по правде сказать, мечтаю об этом. Думаю, мой уровень игры сделал меня претендентом на приз. «Бавария» или сборная Англии — я выступаю за команды, для которых в порядке вещей претендовать на большие титулы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:26
ну нельзя же не мечтать !
lotsman
lotsman
вчера в 12:22
Мечтают об этом практически все, но не всем дано достичь своей мечты.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:40
Я очень сомневаюсь, что Бавария нынешняя выиграет ЛЧ, а Кейн ЧМ. Очень бы хотелось, но не похоже.
Vea
Vea
вчера в 11:40
Не знаю где там Компани отодвигает Кейна от ворот. Типичная роль англичанина, он так и в шпорах играл и при Тухеле. В Тоттенхэме Сон зачастую мог выскочить, оказавшись выше него. В Баварии прошлого сезона Мюллер также выскакивал.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:18
У Золотого мяча есть одна особенность - чтобы его получить не достаточно быть лучшим в своей профессии... Надо ещё играть в команде, которая завоёвывает высшие коллективные футбольные трофеи, например Лигу чемпионов или выиграть со сборной чемпионат мира или Кубок континента.
hz5y3b2453g2
hz5y3b2453g2
вчера в 10:55
Похоже ЗМ прокатиться мимо без трофейного Кейна
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 10:52
Ты уже слишком стар для этого... К тому же ты не Месси.. Ну выиграешь ты свои пару трофеев.. Кто о них вспомнит?.. Лучше бы оставался в Англии и побил рекорд Ширера.. Это было бы для тебя весомее.. О ЗМ забудь.. ☝️
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:49, ред.
Спасибо. Реально за голеадорами не слежу как-то.
daknjs6secd2
daknjs6secd2
вчера в 10:37
Бестрофейнику Харику никогда ничего не получить
sihafazatron
sihafazatron ответ матос (раскрыть)
вчера в 10:28
Из топ чемпионатов Салах (18), а так из спортинга Витек (21). Ну,еще есть японец из чемпионата Сингапура у того уже 33 гола))
Это инфу нашел на трансфермаркете
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:26
У Кейна был шанс побороться за ЗМ. Всего-то нужно было забить в финале Евро и выиграть его. С выигранным Евро и ЗБ у него были бы шансы. А сейчас нужно побеждать в ЛЧ, чтобы быть претендентом.
Capral
Capral
вчера в 10:20
Не понятно только на что он надеется. Карьера на закате, возраст, да и по игре, точно, пока на ЗМ не тянет. При Тухеле вся команда играла на Кейна, искала его в штрафной и он много забивал и выделялся. Компани делает всё возможное, чтобы избавить команду от Кейна-зависимости, отодвигает его от ворот соперника. К ближайшему ЧМ Кейн станет ещё старше. И вот, учитывая всё это, возникает вопрос- когда и каким образом, он собирается осуществить свою мечту...

Мне нравится Кейн, и как человек и как игрок, но я не вижу предпосылок для победы в конкурсе- сейчас, всё говорит об обратном...
drug01
drug01
вчера в 10:14
Об этом многие думают но его время не пришло
матос
матос ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:13
а кто на сегодня лидер по забитым в европейских чемпах? (не особо слежу)
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 10:00
Думать об этом может сколько угодно)) Но он даже в тройку не попадает
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:52
... в порядке вещей претендовать на большие титулы...

Смешно. И сколько же у тебя титулов, больших или маленьких? 🤔
Кейн, конечно, может претендовать или мечтать об этом, но Золотой мяч ему вряд ли выиграть.
Гость
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