Кейн о «Золотом мяче»: «Разумеется, я об этом думаю!»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн оценил свои шансы на получение «Золотого мяча».
Разумеется, я об этом думаю! И, по правде сказать, мечтаю об этом. Думаю, мой уровень игры сделал меня претендентом на приз. «Бавария» или сборная Англии — я выступаю за команды, для которых в порядке вещей претендовать на большие титулы.
Мне нравится Кейн, и как человек и как игрок, но я не вижу предпосылок для победы в конкурсе- сейчас, всё говорит об обратном...
Мне нравится Кейн, и как человек и как игрок, но я не вижу предпосылок для победы в конкурсе- сейчас, всё говорит об обратном...