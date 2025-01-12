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Гюндоган рассказал, как Ямаль уходил в туалет во время матча ЛЧ

вчера, 21:53

Покинувший «Барселону» минувшим летом полузащитник Илкай Гюндоган рассказал, как Ламин Ямаль уходил в туалет во время матча ЛЧ.

В прошлом сезоне мы играли против «Порту», вели 1:0, все шло хорошо. На 60-й минуте нам вдруг стало тяжело. Я почувствовал, что команда соперника стала играть намного лучше, как будто у нее появился дополнительный игрок. Через 10 минут я обнаружил, что один из наших футболистов покинул поле и пошел в туалет! Это был Ламин. Он был важным игроком, поэтому штаб не хотел менять его сразу. Они ждали, когда он вернется. Когда я узнал об этом, я сказал: «Ребята, что вообще происходит? Мы играем вдесятером! Разве вы не хотите сделать замену?» В итоге им пришлось сделать замену, потому что они так долго ждали его, а он все не возвращался.

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Все комментарии
2p76fde4waxv
2p76fde4waxv
сегодня в 04:39
Случай конечно комичный, почему не заменить засранца
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:36
С любым такое может случиться. Но вопрос в том, почему не делали замену? Если живот заболел, как сыграл бы дальше, даже если и вернулся бы?
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:39
Байки из склепа....Это исключения...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:33
Засранец!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:32
Крутануло живот видимо 😁 с кем не бывало…
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:01
Мбаппе на ЧЕ получил по носу, Ямаль в ЛЧ - понос.. Каждому своё.. 🤭👃🚽
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:55
Побежал ставку делать)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:54
Человек захотел по нужде - бывает.
Гость
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