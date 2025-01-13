Григорян возглавил команду Медиалиги

Клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга объявил о назначении новым главным тренером.

В понедельник под руководством специалиста прошла первая тренировка, где он познакомился с игроками и персоналом команды. Григорян прокомментировал назначение:

«СиндЕкат» – это первая команда для меня в Медиалиге. Хотя писали, что я тренировал «Коней» и «Матч ТВ». Я отношусь к этому очень серьёзно. Тренер я не избалованный, который всегда воспринимал футбол как любимое занятие. Я работал с различными командами только потому, что люблю футбол. В Медиалиге много авторитетов и топов, поэтому здесь для меня новый вызов.