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Григорян возглавил команду Медиалиги

вчера, 17:37

Клуб «СиндЕкат» из Екатеринбурга объявил о назначении Александра Григоряна новым главным тренером.

В понедельник под руководством специалиста прошла первая тренировка, где он познакомился с игроками и персоналом команды. Григорян прокомментировал назначение:

«СиндЕкат» – это первая команда для меня в Медиалиге. Хотя писали, что я тренировал «Коней» и «Матч ТВ». Я отношусь к этому очень серьёзно. Тренер я не избалованный, который всегда воспринимал футбол как любимое занятие. Я работал с различными командами только потому, что люблю футбол. В Медиалиге много авторитетов и топов, поэтому здесь для меня новый вызов.

Григорян возглавил команду Медиалиги

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56
А вдруг!?
Почему и нет?
Удачи товарищу (господину) на новом поприще!
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:16
...так,а мы о чём! Всё лучше эксперта, поднял палец,плунул и сказал,
с толком,с расстановкой куда ветер дует!!!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:15
Клуб - отдых - Матч ТВ - отдых - клуб. Круговорот Григоряна в природе. У него ещё брат близнец в лице Талалаева есть. 😏
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:08
Пускай реабилитируется там как тренер. Может посерьезнеет, а то хватит...фокусов своих напоказывал.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:56, ред.
Двумя руками "за". Сверх успешный опыт руководства мощными командами РПЛ у него имеется, пусть поруководит этим коллективом. Желаю последнему оказаться в стальных объятиях незаурядного специалиста.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:16
А ведь Григорян когда-то считался одним из самых перспективных футбольных тренеров России, также занимал очень заметное положение в экспертном сообществе. Почему так произошло? Он стал тренером не понятно чего... Мне кажется, что для российского футбола Александр просто закончился.
8cxsmg8c7xz4
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вчера в 18:03
Поздравляю "СиндЕкат" с назначением Александра Григоряна! Это опытный специалист, который знает, как добиваться результатов. Уверен, что его подход и страсть к футболу помогут команде выйти на новый уровень в Медиалиге.
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Вандефульно! ....Верю у него все получится, женский тренер, лёгок на подъем наконец-то нашел свой уровень......Григорян этот клуб выведет в ЛЧ (лига чудаков)...

Похоже запускается проект на сближение , а возможно и сращивание дворового и профессионального футбола... Этот медиалыжный футбол в сравнении с нормальным, как рестлинг против дзю-до. Печально, что теперь его с таким остервенением продвигают....
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:59
Универсальный тренер нашёл себя...
протон
протон
вчера в 17:57
Григорян эпатажный тренер, ему подходит Медиалига ну и женские команды в том числе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:48
Синдикат, мУдиалига и Григорян!!! Гремучая смесь)))
протон
протон
вчера в 17:45
Друзья, любой участник имеет право анализировать игру своих соперников. Это не есть нарушение правил КП, а проявление интереса. Участвуйте и обсуждайте игру без нарушений правил к другим участникам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:44, ред.
СиндЕкат» - команда нашла "своего героя" (тренера). Сколько же теперь игроки услышат Ёмких выражений начинающихся на "Е" и "Ё" от своего нового ГТ . Всё таки в мире (в том числе и футбольном) масса таких интересных и занимательных событий! )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:43
Наконец то нашел себя в футболе...)
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