Возвращение легенды-середняка. Мойес пришёл спасти «Эвертон»

1736625686

вчера, 23:01

Попробует войти дважды в одну реку.

Очень скоро после ухода Дэвида Мойеса из «Эвертона» все стороны поняли, что это была большая ошибка. И потребовалось много лет, чтобы ее исправить. А получится ли теперь? Очень интересно.

61-летний шотландец подписал с «Эвертоном» контракт на два с половиной года, сменив у руля команды Шона Дайча. К этому времени «ириски» занимают 16-е место в Премьер-Лиге, имея отрыв в одно очко от зоны вылета. У них всего три победы в 19 матчах нынешнего сезона.

«Я пережил 11 замечательных и успешных лет в „Эвертоне“, поэтому не колебался, когда мне предложили вернуться в этот великий клуб. Теперь нужно, чтобы все мы вместе с замечательными болельщиками сделали все ради переезда на наш новый стадион в следующем сезоне все еще в статусе клуба АПЛ », — сказал Мойес.

Помотало

Мойес возглавлял «Эвертон» с 2002 по 2013 год, после чего работал в «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедаде», «Сандерленде» и дважды в «Вест Хэме». Имя себе он сделал, безусловно, именно на «Гудисон Парке», откуда ушел лишь после личного приглашения Алекса Фергюсона, увидевшего в нем себе сменщика.

Для «Эвертона» в 2002 году подписание Мойеса стало большой удачей. К тому времени он четыре года провел в «Престоне», а «ириски» находились на грани вылета. Дэвид выиграл свой первый матч с «Эвертоном» и затем провел у руля команды более 500 матчей.

«Эвертон» под его началом доходил до финала Кубка Англии в 2009 году, девять раз попадал в восьмерку сильнейших в Премьер-Лиге. Было даже четвертое место в сезоне-2004/05, что позволило выйти в квалификацию Лиги чемпионов. Мойес помог Уэйну Руни дебютировать на профессиональном уровне, открыл для мирового футбола немало будущих звезд, например, Тима Кэхилла и Маруана Феллаини.

Шотландец Фергюсон, успешно руководивший многие годы МЮ , видел в Мойесе продолжение себя. Однако очень быстро стало понятно, что идея – не лучшая. Впрочем, возможно, Дэвид стал заложником современно ритма футбола – ему просто не дали времени, чтобы раскрыться в «Юнайтед». Многие его последователи выступили с клубом гораздо хуже. А у Мойеса в итоге на «Олд Траффорд» было лишь десять месяцев. В апреле 2014 года он покинул команду, а МЮ занял седьмое место и не попал в Лигу чемпионов.

Неожиданно Мойес оказался в «Реал Сосьедаде», где провел всего лишь год. Потом все же вернулся в английский футбол, возглавив «Сандерленд», который вылетел из АПЛ в сезоне-2016/17. Тренер перебрался в «Вест Хэм», которому помог избежать вылета в сезоне-2017/18 за время шестимесячного руководства командой.

Интересно, что идея возвращения Мойеса в «Эвертон» витала в воздухе очень давно. Буквально как только стало понятно, что успеха в МЮ ему не получилось добиться. Но реальнее всего обратный переход был в 2019 году, когда его кандидатуру рассматривали на замену Марку Силве. Однако тогда владелец клуба Фархад Мошири нашел на рынке привлекательную фигуру Карло Анчелотти, с которым подписал контракт. Идея тоже удачной не получилась.

Мойес же вернулся в «Вест Хэм», где сменил Мануэля Пеллегрини, и оставался на своем посту до конца сезона-2023/24. За это время он дважды приводил команду к финишу в первой семерке и выиграл с ней Лигу Конференций, что стало первым крупным трофеем для «Вест Хэма» за 43 года.

Что поправить?

В «Эвертоне» сейчас Мойесу придется решить немало тяжелых задач. Показатели команды наводят на многие размышления. Только в трех сезонах в своей истории они забивали меньше голов в 19 матчах. У «Эвертона» самый низкий показатель ожидаемых голов (xG) в лиге – 18,33. А 63 удара в створ ворот – это второй результат после «Саутгемптона», который исполнил 58 точных попыток. А среднее количество голов (0,79) за игру – самый низкий показатель за последние 13 сезонов. Для сравнения, в прошлом сезоне он равнялся 1,05, а в сезоне-2022/23 – 0,89.

Сложная задача

Цель, стоящая перед Мойесом на остаток сезона, довольно ясна: спасти команду от вылета. Игра при Дайче удручала болельщиков и была весьма однообразной. В целом «Эвертон» неплохо оборонялся, но создавал очень мало моментов, что приводило к нехватке голов. Мойесу нужно привнести свежие идеи в первую очередь в атакующий футбол команды.

Обращение в кризисной ситуации к тренеру, с которым связаны долгие годы стабильности и уверенности в завтрашнем дне, болельщики встретили с одобрением. Конечно, за эти годы «Эвертон» и Мойес изменились. Но, кажется, что в «ирисках» его встречали так, как будто между 2013 и 2025 годами прошло гораздо меньше времени, чем в реальности. На его результаты в этом промежутке особого внимания обращать не стоит. Но можно взглянуть для интереса, как в АПЛ складывались некоторые другие возвращения тренеров.

Тот же Мойес возвращался уже в «Вест Хэм». Если в первом отрезке у него было 29,6 процента побед в 27 матчах, то на второй заход он добился 38 процентов в 171 матче. Другим известным возвращенцем был Жозе Моуриньо. В первый заход в «Челси» у него было 70,8 процента побед в 120 матчах, а во второй – 59,8 процента в 92 играх.