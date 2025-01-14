Черчесов о лимите на легионеров: «Должно быть 8, максимум 9 в заявке»

Главный тренер сборной Казахстана поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ .

Должно быть 8, максимум 9 легионеров в заявке. И тренер не смотрит, играет иностранец, не играет. Вот у тебя 9 иностранцев – они могут играть. Ограничить заявку. Но не 13 – потому что, я извиняюсь, у тебя 11 играют, уже два лишних. А так – 8-9. И тогда, во-первых, любой клуб, если у него 8 иностранцев, эти иностранцы будут не второсортные, а именно те, которые попадают в основной состав или, может, один какой-то суперталант, который через год может сверкнуть. А сейчас, когда у тебя 13, ты можешь как-то более легкомысленно, что ли, подходить к этому выбору.