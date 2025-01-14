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Черчесов о лимите на легионеров: «Должно быть 8, максимум 9 в заявке»

вчера, 14:59

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

Должно быть 8, максимум 9 легионеров в заявке. И тренер не смотрит, играет иностранец, не играет. Вот у тебя 9 иностранцев – они могут играть. Ограничить заявку. Но не 13 – потому что, я извиняюсь, у тебя 11 играют, уже два лишних. А так – 8-9. И тогда, во-первых, любой клуб, если у него 8 иностранцев, эти иностранцы будут не второсортные, а именно те, которые попадают в основной состав или, может, один какой-то суперталант, который через год может сверкнуть. А сейчас, когда у тебя 13, ты можешь как-то более легкомысленно, что ли, подходить к этому выбору.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
умный мужик, однако
alexamit
alexamit ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:26
Молодец!Полностью поддерживаю эту позицию.Три игрока на поле,и не больше!Пускай россиян готовят играть в родном чемпионате.Хотя наши буржуи от футбола в РФС хотят, чтобы на поле были все 11 иностранцев и ещё штук 25 завалявшегося товара в запасе.Не чемпинат России, а первенство всемирного сброда!
lotsman
lotsman
вчера в 17:07
Правильно говорит. Поменьше надо легионеров. Больше своих растить.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:58
Уж лучше бы думал о сборной, а не болтать на отвлекающие темы... За свою жизнь, я понял немалое...и главное, что всякие, кто строит из себя умного, опытного, много знающего, 73о настоящее, не более. В жизни ни на что полезное или благородное не способны...
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:09, ред.
А я бы установил другой лимит - не более трёх легионеров одновременно на поле. При такой норме у любого клуба РПЛ появится желание развивать собственные кадры и переориентировать селекционеров на внутренний рынок игроков. Посредственные легионеры перестанут интересовать клубы.
протон
протон
вчера в 15:09
Наши даже второсортных не могут посадить на лавку… в фнл лимит 5 легионеров в заявке и три на поле, но за столько лет от туда не появились таланты. Лимит ничего не решает, проблемы куда глубже.
Гость
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