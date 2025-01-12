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Мостовой назвал имена лучших российских игроков в Европе

вчера, 15:33

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших российских игроках в Европе.

Непросто называть лучших российских футболистов за рубежом в истории. Это не мы должны говорить, это нас должны оценить статистикой: забитые голы и так далее, если ты не защитник. Это непросто, но если говорить про вклад, то кто-то играл в Европе 2-3 года, а кто-то больше 10. Лучшими назову Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова и Карпина.

Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим. Я стою на стороне Головина, потому что он молодец, что уехал в свое время. Он уже седьмой год во Франции. А вот года через два-три уже это поколение можно будет сравнивать с нашим. Но не стоит забывать, что мы еще в СССР играли. А у нас уже многие забыли про это. Когда меня кто-то хочет задеть, я говорю, что два раза становился чемпионом СССР, а вы тогда еще не родились.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:36
Дурашка, ты почему Аленичева не назвал? Ты со своей третьесортной Сельтой брал никому не нужный кубок Интертото, а он ЛЧ и ЛЕ брал.
112910415
112910415
вчера в 22:04
с памятью-то плоховато ...
Vea
Vea ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:38
В Португалии воспитывают огромное количество талантов и продают. Порту всего-то 20 лет назад ЛЧ выигрывал. А португальская лига так и не может выше 6 места подняться и стать по настоящему топовой. Не всё так просто.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:22
Назвал и назвал. Кого - то мог и забыть, например Аленичева, так как много наших тогда играли в Европе. И хорошо играли. А вот почему он не назвал Аленичева, все претензии к тому, кто задавал этот вопрос. Покорно выслушал ответ Александра, зафиксировал первый и передал его по инстанции. А вообще - то, к интервью надо готовиться более профессионально, иначе фамилия Аленичева обязательно бы "всплыла".
Bad Listener
Bad Listener ответ Vea (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
И снова вы обозначили проблемы. Щас так докопаемся до сути. Главное помнить что нет проблем которые невозможно решить, было бы желание. А такие вот речи и рассуждения как у Мостового это от того что человек в туннеле находится и не видит целого мира возможностей вокруг.
Vea
Vea
вчера в 18:13
Как она может вырасти без нормальных школ, с огромными зарплатами, с местами для паспортистов??? Это нормально, когда сильный игрок уходит в более сильный чемпионат развиваться дальше.
Bad Listener
Bad Listener ответ Vea (раскрыть)
вчера в 18:09, ред.
Ну вот вы сами того не подозревая обозначили цели и задачи наших футбольных деятелей к которым себя относит и Мостовой, развивать лигу чтобы становиться лучше и сильнее европейских лиг. А не сватать всех в европу, пока так мыслим так и будет лига дно из которой будут убегать талантливые игроки. Мышление "мы так не можем" это всего лишь проблема в головах к реальности не имеющая никакого отношения. В реальности мы даже не пробуем из-за таких вот нездоровых "авторитетных" мнений.
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:07, ред.
Как как, развивать чемпионат, развивать футбол в стране, выходить из ФИФА- УЕФА-зависимости и делать лучше чем там.
STVA 1
STVA 1 ответ Vea (раскрыть)
вчера в 17:57
В СССР тоже не ездили в европу но чемп был посильнее французского это точно!Вместо того чтобы брать хорошее из того же Союза мы просто ввели лимит и стали платить за паспорт! Школы забросили!
В принципе Федун был прав отвечая на вопрос :
Многие считают одним из важнейших стопоров нашего футбола лимит. Вы согласны?

– Совершенно не согласен. У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему.
Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там десять команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро.

Это конкуренция школ. А у нас ее нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте – конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь – школы, во вторую – финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс», – сказал Федун.
Нужен полный лимит в это время когда мы нигде не играем! Но с умом!
73hxrnjbm527
73hxrnjbm527
вчера в 17:42
У каждого свои герои,каждый человек хочет хвалить себя и свое время
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:35
Аленичев забивал в финале ЛЧ, Мостовой забил на Аленичева, Онопко, да и Аршавина.
Саша много говорит, считает себя экспертом. Вот бы посмотреть на него в роли тренера хоть на месяц. А то советы другим давать легко, а вот самому что-то сделать...
Vea
Vea ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 17:21
Для чего сохранить? Для деградации??? Не может игрок расти в слабом чемпионате.
abx74y7s7vnu
abx74y7s7vnu
вчера в 17:19
Царь он в конце концов или не царь,любит себя любимого
Futurista
Futurista ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 17:18
Азъ Есмь Царь))...
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 16:21
А почему не Иван Грозный?
drug01
drug01
вчера в 16:11
Пришла пора дать ему команду и проверить в деле?
adekvat
adekvat
вчера в 16:09
Наполеон точно в России согрешил, от туда и пошел род Мостового.
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:07
Среди лучших - себя любимого на 1-е место поставил.
Аленичева вообще не упомянул.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:07
Вот именно.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:06
Который болеет частенько?)
Ну бывает и такое конечно))
Доброго дня!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:05
Рад Приветствовать!!!
Я одного знаю, который смылся, не расти и прогрессировать, а просто, чтобы смыться. И таки смылся...)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:03
А как сохранить? Поднимать ещё больше зарплату? У нас и так за паспорт хорошо платят. А так игроки едут в Европу для того, чтобы расти и прогрессировать.
Capral
Capral
вчера в 15:55, ред.
Про СССР мне понравилось. Действительно, не сравнить, тот уровень футбола и нынешний, и кстате не только в России...

Но мне, было бы интересно узнать его мнение о тренeрах. Наверняка, ответ был бы предсказуемый...)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:54
Вместо того чтобы стремиться таких игроков как Головин сохранить в чемпионате страны он нахваливает их за то что те сбежали. Вот и всё что я понял из его слов. Может быть им ещё и в сборную не возвращаться?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Он может любую тему свести на себя-любимого...
shlomo
shlomo
вчера в 15:47
Мостовой назвал Мостового.... все по царски и не оспоришь...:))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:44
-Ты тренером уже стал?
- Я два раза становился чемпионом СССР
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