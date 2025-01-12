Мостовой назвал имена лучших российских игроков в Европе

Экс-игрок сборной России ответил на вопрос о лучших российских игроках в Европе.

Непросто называть лучших российских футболистов за рубежом в истории. Это не мы должны говорить, это нас должны оценить статистикой: забитые голы и так далее, если ты не защитник. Это непросто, но если говорить про вклад, то кто-то играл в Европе 2-3 года, а кто-то больше 10. Лучшими назову Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова и Карпина.