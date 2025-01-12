Галактионов о зимних трансферах: «Мы ограничены в ресурсах»

Главный тренер «Локомотива» высказался на тему усиления команды в зимнее трансферное окно.

Любой тренер, и я не исключение, хочет качественных игроков в своё распоряжение. Наверное, не совсем правильно будет говорить, какие конкретно позиции нужно усилить, потому что сегодня есть ребята, которые конкурируют, они действуют очень дисциплинированно, они очень хорошо работают и стараются добиваться результата. Поэтому что касается планов, сложно о чём‑то говорить. Потому что, я думаю, и руководство это уже обозначило, на сегодняшний день мы ограничены в ресурсах и должны жить по средствам.

Повторюсь, что на сегодняшний день мы должны чётко понимать. Если футболист иностранный, то он должен быть сильнее нашего. И соотношение цена‑качество должно быть приемлемым в наших сегодняшних реалиях российского футбола.

Состав и подбор игроков позволяет конкурировать. Понятно, что мы хотим определённые позиции усилить. Если не получится, будем играть той обоймой, которая есть. Мы будем дисциплинированы и хорошо готовы, в этом я уверен. А там уже есть отдельный матч, в котором надо будет побеждать.

Последний матч в Краснодаре показал, что мы правильно отреагировали на тот неудачный отрезок, который был.