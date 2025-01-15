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Бикфалви покинул «Урал» после восьми лет в клубе

вчера, 09:20

Екатеринбургский «Урал» на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Эрика Бикфалви. Румынский игрок выступал за команду с января 2017 года. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Легенда «Урала» Эрик Бикфалви покидает наш клуб! Красивая история завершена. Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем ещё в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвящённые ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя, и знал, что его всегда ждут после матчей на улице Пирогова. От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится и мы ещё обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге. Желаем нашему Тору успешного продолжения карьеры!

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Все комментарии
KSY24
KSY24
вчера в 18:01
Достойно играл. Профи.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 16:32
Играл хорошо
4RT
4RT
вчера в 15:05
Единственный игрок этого клуба, на игру которого было приятно смотреть
Сп62
Сп62
вчера в 13:51
Бикфалви уважуха от всех болельщиков.👍👍👍
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:41
...а Я как раз "Рагнарёк" прохожу ! Уральскому Тору "Гип-гип -Ура...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:06
Он провел в Урале хорошее время...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:12
Хороший игрок не потерялся бы в любом клубе РПЛ. Удачи...
112910415
112910415
вчера в 09:54
а казалось, что он всегда был в Урале и всегда будет !..
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:27
Многие болельщики Урала конечно благодарны Эрику за самоотверженность и преданность клубу.
Гость
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