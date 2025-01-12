Тульский «Арсенал» подписал игрока из Доминиканской Республики

Полузащитник сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес стал игроком «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Эдарлин на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Евро Нью‑Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта‑Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ.
Последним клубом полузащитника был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля прошлого года.
С 2018 года хавбек регулярно выступает за сборную Доминиканской Республики, за которую он провёл 31 матч и забил четыре мяча.
Не понимаю,чем думают в клубе? Если он какому то там елимаю казахскому не подошел,с чего вдруг он должен тулякам подойти?
Не понимаю,чем думают в клубе? Если он какому то там елимаю казахскому не подошел,с чего вдруг он должен тулякам подойти?