Тульский «Арсенал» подписал игрока из Доминиканской Республики

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вчера, 20:25

Полузащитник сборной Доминиканской Республики стал игроком «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эдарлин на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Евро Нью‑Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта‑Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ .

Последним клубом полузащитника был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля прошлого года.

С 2018 года хавбек регулярно выступает за сборную Доминиканской Республики, за которую он провёл 31 матч и забил четыре мяча.