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Тульский «Арсенал» подписал игрока из Доминиканской Республики

вчера, 20:25

Полузащитник сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес стал игроком «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эдарлин на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Евро Нью‑Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта‑Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ.

Последним клубом полузащитника был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля прошлого года.

С 2018 года хавбек регулярно выступает за сборную Доминиканской Республики, за которую он провёл 31 матч и забил четыре мяча.

Тульский «Арсенал» подписал игрока из Доминиканской Республики

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Все комментарии
Viollator
Viollator
сегодня в 11:09
Ну терь попрём
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:38
Ох и "помотало" Эдарлина по миру...
112910415
112910415
вчера в 22:01
круче некуда ! )
Вещий
Вещий
вчера в 21:50
Удачи в играх и добро пожаловать...
Датак
Датак
вчера в 21:31
Селюк агент?
Не понимаю,чем думают в клубе? Если он какому то там елимаю казахскому не подошел,с чего вдруг он должен тулякам подойти?
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:11
Ну да, и фамилия "крутая"))
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:11
Стоит дешевле и ест меньше.
lotsman
lotsman
вчера в 20:49
С Антильских островов у нас ещё никого не было.) Гаити, Доминика, Барбадос, Тортуга........ Прекрасные воспоминания!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:32, ред.
Туземца какого-то взяли... Чем он лучше условного Иванова из Перми?
Гость
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