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16-летний нападающий Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак»

вчера, 10:57

Нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак».

16-летний футболист подписал контракт с «красно-белыми» сроком на два года. Сумма сделки составила 2,5 млн рублей.

По информации источника, в «Зените» высоко оценивали талант Сорокина и очень не хотели расставаться с ним.

Клуб трижды предлагал Ивану новый контракт, но трижды получал отказ.

Дело в том, что Сорокин осознавал туманность своего будущего в «Зените». Он решил уйти из-за того, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак делает ставку на легионеров.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:56
Согласен. Спартак сейчас идёт по пути Зенита.
lotsman
lotsman
вчера в 12:19, ред.
Счастливого пути. Будешь наблюдать из Спартак-2 как Станкович делает ставку на Угальде, Николсона, Барко............. С такими рассуждениями надо было в Локомотив проситься. Там, по крайней мере, объявили что делают ставку на своих игроков, на российских.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:05, ред.
Правильный выбор с перспективой....Там соболя хватит на многие времена....)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:52, ред.
Меняем дельфина на сороку, с предоплатой за дельфина.

Ну а в Спартаке крайне очевидные и прозрачные перспективы на будущее, осесть у агента Андреева в Спартаке 2 и стать его инструментом наживы, если конечно ещё не.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:02
Правильно все сделал Иван... у Зени есть кому лавку полировать...
Гость
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