16-летний нападающий Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак»

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вчера, 10:57

Нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак».

16-летний футболист подписал контракт с «красно-белыми» сроком на два года. Сумма сделки составила 2,5 млн рублей.

По информации источника, в «Зените» высоко оценивали талант Сорокина и очень не хотели расставаться с ним.

Клуб трижды предлагал Ивану новый контракт, но трижды получал отказ.

Дело в том, что Сорокин осознавал туманность своего будущего в «Зените». Он решил уйти из-за того, что главный тренер «сине-бело-голубых» делает ставку на легионеров.