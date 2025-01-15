16-летний нападающий Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак»

Нападающий Иван Сорокин перешёл из «Зенита» в «Спартак».
16-летний футболист подписал контракт с «красно-белыми» сроком на два года. Сумма сделки составила 2,5 млн рублей.
По информации источника, в «Зените» высоко оценивали талант Сорокина и очень не хотели расставаться с ним.
Клуб трижды предлагал Ивану новый контракт, но трижды получал отказ.
Дело в том, что Сорокин осознавал туманность своего будущего в «Зените». Он решил уйти из-за того, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак делает ставку на легионеров.
Ну а в Спартаке крайне очевидные и прозрачные перспективы на будущее, осесть у агента Андреева в Спартаке 2 и стать его инструментом наживы, если конечно ещё не.
Ну а в Спартаке крайне очевидные и прозрачные перспективы на будущее, осесть у агента Андреева в Спартаке 2 и стать его инструментом наживы, если конечно ещё не.