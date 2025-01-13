Абаскаль: «Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в „Атлетико“»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал источнику о разговоре с нападающим московской команды Манфредом Угальде относительно будущего футболиста.
Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперёд и отдающий всего себя на поле. Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так? Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».
Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется «красно-белым», ха-ха! Поэтому: вперёд!
Не тронулся бы малый!
Может ему надо подсуетить тренерский трон в женской команде....?
Что то надо делать, малый пропадает!
Не тронулся бы малый!
Может ему надо подсуетить тренерский трон в женской команде....?
Что то надо делать, малый пропадает!
Просто в год юбилея чемпионом быть кому-то кроме гегемона, ну не знаю не знаю...
Просто в год юбилея чемпионом быть кому-то кроме гегемона, ну не знаю не знаю...