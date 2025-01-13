Абаскаль: «Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в „Атлетико“»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал источнику о разговоре с нападающим московской команды относительно будущего футболиста.

Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперёд и отдающий всего себя на поле. Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так? Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется «красно-белым», ха-ха! Поэтому: вперёд!