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Абаскаль: «Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в „Атлетико“»

вчера, 22:30

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал источнику о разговоре с нападающим московской команды Манфредом Угальде относительно будущего футболиста.

Команде нужен такой игрок, как Манфред: голодный до побед, бегущий вперёд и отдающий всего себя на поле. Потому что Угальде понимает: вся карьера впереди. Вот сейчас в «Атлетико» есть Хулиан Альварес, так? Однажды Угальде сказал, что хотел бы играть в «Атлетико».

Да-да, философия Симеоне во многом основана на прессинге и умении находить свободные зоны. Хулиан прекрасно вписывается в эту игру. Кстати, если Угальде окажется в «Атлетико», то он останется «красно-белым», ха-ха! Поэтому: вперёд!

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:32
Для Абаскалья Спартак стак "навязчивой идеей"...
Не тронулся бы малый!
Может ему надо подсуетить тренерский трон в женской команде....?
Что то надо делать, малый пропадает!
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:26
Они все такие))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:15, ред.
Всеми своими щупальцами осминожьими рыжий аферист пытается присосаться к локальному успеху Станковича, "о, посмотрите, а я говорил с Угальде незадолго до его успеха", посмотрим как он будет петь если Спартак провалится весной. Сочувствую источнику, видимо совсем карьера журналиста не задалась записывать футбольные мысли бесполезных шарлатанов. Может быть лучше податься в сантехники? Там и то интервьюируемые полезнее для футбола чем этот
Bad Listener
Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:14
Или ещё до золота Спартака Угальде закончит карьеру из-за того что старый станет уже))) Такое продолжение этой шутки напрашивается)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:18
Вот же Рыжий настырный!Ну никак не успокоится
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:16
Абаскаль, угомонись ты уже...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:19
Декабрьский Спартак мог бы пободаться с Атлетико с успехом
ABir
ABir
вчера в 23:04
Мало ли кто, что говорил
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:42
Спорить не буду...ресурс конечно могЁт)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:41
Да все возможно конечно. Я и написал "может" закончит карьеру.
Просто в год юбилея чемпионом быть кому-то кроме гегемона, ну не знаю не знаю...
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:39
Про Промеса тоже так думали)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:38
После того как Спартак выиграет золото, Угадьде уже может и закончить карьеру))
Futurista
Futurista
вчера в 22:34
После того как Спартак выиграет золото и Атлетико заплатит минимум 30 млн.€ , Угальде вполне может оказаться в Атлетико)...
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