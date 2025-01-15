Бразильцы любят трансферы в «Зенит». У чемпионов запросили безумные деньги за молодого игрока

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сегодня, 13:53

Латераль Уэсли не стоит 26 миллионов евро.

Продавцы знают о привычных слабостях «Зенита»

Как только в списках скаутов Семак видит бразильца – не может сдержаться. На правом фланге обороны был Марио Фернандес. Знаменитый выступлениями за ЦСКА латераль не заиграл. Сказались травмы и возраст. Караваеву не доверяют, справа ставили даже центрального защитника Эраковича. Игра серба не впечатлила тренеров, подписали со скандалом Волкова из «Краснодара». У Сергея травма, снова надо было вытаскивать машину универсализма. Бразильский атакующий хавбек Мантуан закрыл правую бровку, но видим по свежим новостям – был временной опцией на важном фланге, где выше по схеме могут играть люди с атакующим потенциалом, вроде аргентинца Гонду и россиянина Глушенкова.

Проблемой для правых латералей «Зенита» является капитан команды. За много лет в РПЛ Дуглас Сантос задал такие стандарты слева на фланге, что Семак тянется к футболистам похожего класса, чтобы не быть птицей с одним крылом с выдернутыми перьями. Совсем недавно скауты предложили Сергею Богдановичу снова забрать российского игрока у «Локомотива». Пришли за Сильяновым, который в недолгой карьере успел поиграть на разных позициях, закрывая оба фланга. Футболист сборной может навязать борьбу на правом краю. Но его точно не назвать самым атакующим крайним защитником. Даже в составе «Локомотива», где есть Тикнизян. С этим левым латералем «Зенит» успел поссориться на переговорах.

Также есть Самошников, который с фланга обороны перебрался в нападение. Вряд ли Илья перейдет в «Зенит», ведь Семак в идеале хочет получить комбинацию цепкости и атакующего потенциала. И снова вспоминает о старой мании. Бразильские клубы часто используют интерес «Зенита». Не нужен официальный запрос. Просто разговоры с агентом игрока на тему погоды позволяют позже рекламировать своего игрока. Ведь рядом с невероятно дорогими бразильцами на рынке всегда есть футболисты, которых используют для накрутки стоимости. Нет ничего более традиционного для агента из Бразилии, чем взять футболиста за 9 миллионов евро и продать его почти втрое дороже в богатый клуб вне пределов топ-5.

Молодой Уэсли раскрылся на фланге в прошлом году

Молодой правый латераль Уэсли Винисиус подорожал более чем в два раза, если верить оценке рынка. В прошлом сезоне бразильской Серии А клуб Уэсли «Фламенго» пришел третьим после «Ботафого» и «Палмейраса». Игрой заправляли ветераны команды, которые не всегда могут выходить на поле. Левую бровку «Фламенго» закрывает сейчас Айртон, бывший игрок «Спартака». А справа в чемпионате наигрался Уэсли. И хотя футболист техничный, яркий и взрывной, пока видны проблемы с опытом – парню 21 год, и с эффективностью.

В 31 матче Серии А у игрока лишь два ассиста. Зато в обороне парень отработал на славу. Уэсли очень хорош в борьбе. По статистике может тягаться с российскими конкурентами из «Зенита». А также с теми, кого можно представить в составе Семака из игроков РПЛ . С мячом работает аккуратно. И это важный пункт, ведь в «Зените» уговорили Вендела прибыть на сборы, хотя полузащитник с изумительным пасом отказывался. Бразильская банда Семака может получить ещё одного коллегу на правом краю защиты. А что же лимит?

У Дугласа Сантоса появился паспорт РФ . Ждут разъяснений от ФИФА . Если ему в итоге разрешат играть за команду Карпина, то будет числиться вне списка легионеров. Также помогает выход в основе казаха Алипа. Добавьте Глушенкова и Латышонка – хватает местных игроков без Мостового на левом краю атаки. Уэсли может оказаться в «Зените», но надеемся, что хватит ума не платить за него 26 миллионов евро. Такой трансфер станет шестым по стоимости в истории РПЛ . Даже за бразильского форварда Альберто выдали меньше.

Только Малком, Халк, Витсель, Виллиан и Данни переходили в российские клубы дороже. Четыре сделки «Зенита» и одна покупка «Анжи», трое из пятерки – бразильцы. Уэсли растет, но чемпионам выгодно заплатить за молодого игрока в районе 15 миллионов евро, чтобы в случае успеха правого защитника передать его в элитную лигу с выгодой. Вряд ли получится повторить успех сделки с Паредесом. Отвалили за аргентинца 23 миллиона евро, не получили стабильного лидера основы, но передали хавбека в ПСЖ за 40 млн евро.

Бразильцы не решают проблемы «Зенита» с мотивацией

Дело не в мастерстве. Без Уэсли команда Семака не пропадет. Весной, если правильно проведут сборы, будут фаворитами сезона. Достаточно короткого кризиса у «Краснодара» и «Спартака», чтобы самые опытные в гонке – лидеры «Зенита», забрали очередной титул. Семак может позволить себе разговоры с талантливыми бразильцами разных позиций. Его команду прекрасно знают. Всегда можно найти агитатора в лице капитана Дугласа Сантоса, который расскажет, как хорошо в Санкт-Петербурге и как щедры руководители клуба.

Но «Зениту» пора задуматься о вещах, которые им не свойственны. Во-первых, начать продавать некоторых бразильцев в другие клубы. С Венделом точно затянули, Маркус может развиваться в более сильной лиге, а в РПЛ ему скучно. Во-вторых, Семак столько раз повторил в интервью основную причину новых осечек и поражений – плохая мотивация футболистов, что появление в команде ещё одного молодого бразильца это как попытка потушить пожар керосином. Эффект на короткой дистанции будет, а потом Уэсли перестанет играть.

«Зенит» в качества клуба, откуда уезжают не только в Китай и Саудовскую Аравию, получит козыри, которых им не хватает. Лучше проводить ротацию состава и подписывать новых лидеров вместо уехавших, чем держать на контракте футболистов без искры. Клаудиньо и Вендел давно заслужили уход, поскольку играют на классе без полной отдачи. Включаются, когда хотят заинтересовать другие клубы. А потом всё повторяется. Семак проигрывает и ему предлагают новую порцию бразильцев. Хождение по мукам пора прекращать.