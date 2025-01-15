Российские клубы интересуются защитником из МЛС

Защитник «Клуб де Фут Монреаль» привлек внимание российских команд. Представитель игрока Джонни Баез дал комментарий по теме.

На данный момент я бы не хотел называть конкретные команды. Мы общались с некоторыми большими российскими клубами по поводу Джакила — это я могу подтвердить. Сам футболист заинтересован в трансфере в Россию, ему было бы интересно попробовать свои силы в новой лиге. Но в то же время к нему есть интерес от «Вольфсбурга» и «Фрайбурга». Посмотрим, где он в итоге окажется.