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Российские клубы интересуются защитником из МЛС

вчера, 17:42

Защитник «Клуб де Фут Монреаль» Якиле Маршалл-Ратти привлек внимание российских команд. Представитель игрока Джонни Баез дал комментарий по теме.

На данный момент я бы не хотел называть конкретные команды. Мы общались с некоторыми большими российскими клубами по поводу Джакила — это я могу подтвердить. Сам футболист заинтересован в трансфере в Россию, ему было бы интересно попробовать свои силы в новой лиге. Но в то же время к нему есть интерес от «Вольфсбурга» и «Фрайбурга». Посмотрим, где он в итоге окажется.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
Да какой там «Вольфсбург» и «Фрайбург» , если есть к примеру возможность попробовать себя в каком ни будь клубе ФНЛ...)
lotsman
lotsman
вчера в 18:03
Когда есть конкретные интересы, тогда клубы называют, а это больше похоже на бла бла.)
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