Гави: «Рональд Араухо хочет остаться в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» Гави подтвердил, что Рональд Араухо планирует остаться в каталонском клубе.
Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне», уверен, так и будет. Люди могут успокоиться, я всегда верю Рональду.
Полузащитник «Барселоны» Гави подтвердил, что Рональд Араухо планирует остаться в каталонском клубе.
Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне», уверен, так и будет. Люди могут успокоиться, я всегда верю Рональду.
Значит вопрос практически улажен.
Значит вопрос практически улажен.
Джунтоли надо скорее другие варианты искать.
удивляет, что зебры даже не смотрят в сторону Бийола, которому пора сделать шаг вперед в карьере. толковый защитник, знает Серию А.
Джунтоли надо скорее другие варианты искать.
удивляет, что зебры даже не смотрят в сторону Бийола, которому пора сделать шаг вперед в карьере. толковый защитник, знает Серию А.