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Гави: «Рональд Араухо хочет остаться в „Барселоне“»

вчера, 18:55

Полузащитник «Барселоны» Гави подтвердил, что Рональд Араухо планирует остаться в каталонском клубе.

Рональд Араухо хочет остаться в «Барселоне», уверен, так и будет. Люди могут успокоиться, я всегда верю Рональду.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 20:51
Пусть играет результат хороший!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:42, ред.
Флик и Лапорта тоже хотят, чтобы Араухо остался в "Барсе"
Значит вопрос практически улажен.
pn9ujypwapt5
pn9ujypwapt5
вчера в 20:10
Может уговорили и останется, играет то полезно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:08
даже Романо написал, что Барса убедила Араухо остаться.
Джунтоли надо скорее другие варианты искать.
удивляет, что зебры даже не смотрят в сторону Бийола, которому пора сделать шаг вперед в карьере. толковый защитник, знает Серию А.
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:57
Да. От Юве. Много авторитетных источников уже неделю эту тему разгоняют + сами Юве, включая их спортдира, от этой инфы не отнекиваются
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:52
В Гави давно замечен лидерский менталитет, но, почему он дает комментарии относительно своего сокомандника?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:47
А что, на него есть предметный спрос?
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