«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на зимнем сборе

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вчера, 10:36

Московское «Динамо» проведёт 7 контрольных матчей во время зимней паузы.

В заключительный день первого тренировочного сбора (27 января), который в настоящее время проходит в Катаре, состоится поединок с соперником, который определится позже.

Во время второго и третьего сбора, которые пройдут в ОАЭ с 1 по 15 февраля и с 18 по 27 февраля, запланированы ещё шесть встреч. 4 и 21 февраля «Динамо» сыграет с «Краснодаром», 7 февраля – со «Спартаком», 15 февраля – с «Локомотивом», 21 февраля – с «Уралом». Соперник по игре 10 или 11 февраля станет известен позднее.

В расписании контрольных матчей возможны изменения.