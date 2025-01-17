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«Динамо» сыграет с «Локомотивом» на зимнем сборе

вчера, 10:36

Московское «Динамо» проведёт 7 контрольных матчей во время зимней паузы.

В заключительный день первого тренировочного сбора (27 января), который в настоящее время проходит в Катаре, состоится поединок с соперником, который определится позже.

Во время второго и третьего сбора, которые пройдут в ОАЭ с 1 по 15 февраля и с 18 по 27 февраля, запланированы ещё шесть встреч. 4 и 21 февраля «Динамо» сыграет с «Краснодаром», 7 февраля – со «Спартаком», 15 февраля – с «Локомотивом», 21 февраля – с «Уралом». Соперник по игре 10 или 11 февраля станет известен позднее.

В расписании контрольных матчей возможны изменения.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 16:09
Контрольные матчи с соперниками по РПЛ особенно полезны, как я думаю. Это даёт возможность проверить свою готовность, сделать коррективы и оценить возможности соперников.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:18
Интересный товарняк намечается)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:05
Хорошие спарринги получатся... главное без фанатизма и травм.
mdj8hd7sq5z4
mdj8hd7sq5z4
вчера в 10:52
Звучит интересно! Зимние сборы всегда важны для подготовки команд к второй половине сезона. Контрольные матчи помогают игрокам набрать форму и отработать тактические схемы перед возобновлением чемпионата. Особенно любопытно будет посмотреть за матчами против таких сильных соперников, как "Спартак" и "Локомотив". Это отличная возможность проверить свои силы и внести необходимые коррективы до начала официальных игр.
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