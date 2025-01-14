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Чемпионат африканских наций перенесли на лето

вчера, 20:51

Африканская конфедерация футбола во вторник объявила о переносе чемпионата африканских наций на август 2025 года.

В Кении, Танзании и Уганде, где изначально турнир должен был пройти с 1 по 28 февраля, был достигнут значительный прогресс в строительстве и модернизации стадионов, тренировочных полей, отелей, больниц и другой инфраструктуры и объектов.

Однако технические и инфраструктурные эксперты CAF, некоторые из которых работали в этих странах, сообщили организации, что требуется больше времени для обеспечения того, чтобы инфраструктура и объекты находились на уровнях, необходимых для проведения успешного соревнования.

15 января в Найроби будет проведена жеребьёвка турнира. Точная дата начала чемпионата африканских наций станет известна позже.

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Перевод с cafonline.com
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Все комментарии
Vea
Vea ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:32, ред.
И? Английские клубы пи...ц как страдали от этого. Испания и Италия не уходят на большие каникулы. В Германии и Франции обычно перерыв длиннее, чем в этом сезоне, но и они страдали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Vea (раскрыть)
сегодня в 00:10
Турниры КАН были всегда в январе.
Vea
Vea ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:05
А до этого их прям не отрывали от чемпионатов?
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 22:30
По сравнению с Австралией там климат в общем лучше.
протон
протон ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:28
Видимо переняли опыт Катара. установили рефрижераторы морозильные, если это так то откуда у бедствующей Африки средства)
Baggio R.
Baggio R. ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:24
В экваториальных странах нет ярко выраженных времён года, смена сезонов проходит незаметно, круглый год господствует лето.
Digger88
Digger88
вчера в 21:51
Уганда у экватора, Кения и Танзания за экватором. Короче, интернет говорит, что средняя температура в августе +25. Ничего не вспотеют.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:32
А не жарковато будет играть в это время года... или кондиционеры будут включать на стадионах.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:24
Очень хотят играть в жару? Не думаю, что на поддержание комфортной температуры на стадионах, Африка готова тратить столько, сколько потратил Катар или собирается потратить Саудовская Аравия. Возможность переноса рассматривается в угоду Европейскому календарю.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:18
Поскольку в августе в топ-5 Европы начинаются свои чемпионаты, а во многих ведущих клубах африканцы на ведущих ролях, это обстоятельство не понравится УЕФА
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 21:07
Ночью будут играть)) с выключенным светом, черным мячом))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:03
Они хотят, чтобы футболисты от жары умерли?
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