Чемпионат африканских наций перенесли на лето

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вчера, 20:51

Африканская конфедерация футбола во вторник объявила о переносе чемпионата африканских наций на август 2025 года.

В Кении, Танзании и Уганде, где изначально турнир должен был пройти с 1 по 28 февраля, был достигнут значительный прогресс в строительстве и модернизации стадионов, тренировочных полей, отелей, больниц и другой инфраструктуры и объектов.

Однако технические и инфраструктурные эксперты CAF, некоторые из которых работали в этих странах, сообщили организации, что требуется больше времени для обеспечения того, чтобы инфраструктура и объекты находились на уровнях, необходимых для проведения успешного соревнования.

15 января в Найроби будет проведена жеребьёвка турнира. Точная дата начала чемпионата африканских наций станет известна позже.