Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана

Фатальные ошибки «Реала». «Барселона» опять разгромила мадридцев На этот раз – в финале Суперкубка Испании.

В «Реале» готовятся к отставке Анчелотти. Тренер совершил страшные грехи по законам Переса У «сливочных» свой кодекс самурая.

«Манчестер Сити» могут лишить сотни очков в АПЛ. Конкуренты настаивают на суровом вердикте Искали дыры в законах лиги более девяти лет.

Беллингем настраивает против себя умных фанатов «Реала». Зато Джуд в форме перед Эль Класико Голы вместе с неподобающим поведением.