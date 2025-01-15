Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана

Станислав Черчесов продолжит трудиться на посту главного тренера сборной Казахстана.
Планируется, что специалист будет работать с командой до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.
Станислав Черчесов продолжит трудиться на посту главного тренера сборной Казахстана.
Планируется, что специалист будет работать с командой до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.
Черчесову предстоит проделать очень сложную работу в оборочном турнире, чтобы попытаться выйти в финальную часть ЧМ-2026. Миссия почти не выполнима, ведь Казахстан оказался в одной группе со сборными Бельгии и Уэльса, а напрямую из группы выходит только одна команда, занявшая первое место. Тем не менее, в футболе всякое случается... Удачи Черчесову и сборной Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2026!
Черчесову предстоит проделать очень сложную работу в оборочном турнире, чтобы попытаться выйти в финальную часть ЧМ-2026. Миссия почти не выполнима, ведь Казахстан оказался в одной группе со сборными Бельгии и Уэльса, а напрямую из группы выходит только одна команда, занявшая первое место. Тем не менее, в футболе всякое случается... Удачи Черчесову и сборной Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2026!