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Черчесов продолжит работать на посту главного тренера сборной Казахстана

вчера, 17:22

Станислав Черчесов продолжит трудиться на посту главного тренера сборной Казахстана.

Планируется, что специалист будет работать с командой до конца отборочного цикла чемпионата мира-2026.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:02
Наш тренер. Что бы не было Удачи, Саламыч. Да, бывает тролим, но своим успехов желаем.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:43
Орденоносец справится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:32
Решили еще дать пару лет поработать
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:39
....самое интересно, что ветка про Черчесова, вот и у нас двоих в
конце интервью с главным героем,чуть -чуть изменившийся в округлости лица, здоровья Станиславу и нам за ностальгию!!!!!
6g9m93k2pcwy
6g9m93k2pcwy
вчера в 19:35
Сам он не уйдет, а отступные платить неохота
Валерыч
Валерыч ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:30
Ностальгия, эт точно!) Ну, на пару минут и я дать могу.) Годом ранее матч между этими же командами:
112910415
112910415
вчера в 19:24
а что в федерации думают ?
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:59
...даю настальгию на пару минут...!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:34, ред.
Удивительно, что Черчесова всё-таки решили оставить на посту главного тренера Казахстана. Ведь, результаты его работы с этой сборной просто удручающие: в 6 матчах, 5 поражений и одна ничья. Может от безысходности? Может никто из более-менее известных специалистов не хочет работать со сборной Казахстана, считая это дело заведомо провальным, так как большинство игроков в ней слабого уровня. Разве что Зайнутдинов выделяется.
Черчесову предстоит проделать очень сложную работу в оборочном турнире, чтобы попытаться выйти в финальную часть ЧМ-2026. Миссия почти не выполнима, ведь Казахстан оказался в одной группе со сборными Бельгии и Уэльса, а напрямую из группы выходит только одна команда, занявшая первое место. Тем не менее, в футболе всякое случается... Удачи Черчесову и сборной Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2026!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:30
Чистый воздух,
Медео, встал на конёчки,кружок сделал, Кумыса на грудь принял,
благодать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 4y767wue8ky6 (раскрыть)
вчера в 18:24
А у предыдущего тренера Адиева сб. Казахзстана отлично играла в Лиге Наций. А у Чабана сплошной позор. 1 очко и 0 забитых мячей.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 4y767wue8ky6 (раскрыть)
вчера в 18:12
Единством, сплочённостью, целью окончательно не посрамить казахстанский футбол, своё имя. Порой эти качества преобладают над мастерством, примеров тому не счесть.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:59
Черчесов питается теми же продуктами, что и Семак
4y767wue8ky6
4y767wue8ky6
вчера в 17:47
Там С.Черчесову,в командах Казахстана,выбирать для игры некого, игроков то топовых нет, откуда брать результат
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:34
Но до конца ли этого отборочного цикла - это ещё большой вопрос.)
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