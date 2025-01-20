Защитник «Астон Виллы» переходит в «Фенербахче»

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вчера, 14:35

Защитник «Астон Виллы» Диего Карлос переходит в «Фенербахче». Сделка согласована. Сегодня вечером игрок вылетит в Стамбул. Сумма трансфера составит более 10 миллионов евро. На вырученные деньги «Астон Вилла» намерена приобрести защитника «Севильи» Лоика Баде.

Напомним, Диего перешёл в «Астон Виллу» из стана севильцев в июле 2022 года. В текущем сезоне 31-летний центральный защитник провёл 17 матчей во всех турнирах, в которых получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 11 миллионов евро.