«Манчестер Юнайтед» намерен начать переговоры по защитнику «Лечче»

«Манчестер Юнайтед» намерен начать официальные переговоры по поводу трансфера защитника «Лечче» Патрика Доргу. «Манкунианцы» считают игрока наиболее подходящим вариантом для усиления левого фланга обороны, так как остальные кандидаты слишком дороги. Доргу заинтересован в переходе. «Лечче» готов продать 20-летнего защитника за 40 миллионов евро.
Напомним, Доргу находится в системе итальянского клуба с семнадцати лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне датчанин нигерийского происхождения сыграл 20 матчей в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки (2 жёлтых и красная)) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает Доргу в 20 миллионов евро.
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