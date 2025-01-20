«Манчестер Юнайтед» намерен начать переговоры по защитнику «Лечче»

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вчера, 14:22

«Манчестер Юнайтед» намерен начать официальные переговоры по поводу трансфера защитника «Лечче» . «Манкунианцы» считают игрока наиболее подходящим вариантом для усиления левого фланга обороны, так как остальные кандидаты слишком дороги. Доргу заинтересован в переходе. «Лечче» готов продать 20-летнего защитника за 40 миллионов евро.

Напомним, Доргу находится в системе итальянского клуба с семнадцати лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне датчанин нигерийского происхождения сыграл 20 матчей в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки (2 жёлтых и красная)) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает Доргу в 20 миллионов евро.