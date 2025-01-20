Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» намерен начать переговоры по защитнику «Лечче»

вчера, 14:22

«Манчестер Юнайтед» намерен начать официальные переговоры по поводу трансфера защитника «Лечче» Патрика Доргу. «Манкунианцы» считают игрока наиболее подходящим вариантом для усиления левого фланга обороны, так как остальные кандидаты слишком дороги. Доргу заинтересован в переходе. «Лечче» готов продать 20-летнего защитника за 40 миллионов евро.

Напомним, Доргу находится в системе итальянского клуба с семнадцати лет. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне датчанин нигерийского происхождения сыграл 20 матчей в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки (2 жёлтых и красная)) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает Доргу в 20 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» подпишет капитана «Ювентуса»
Вчера, 13:44
Ведущие клубы АПЛ заинтересованы в услугах вингера «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 13:25
«Барселона» и «Жирона» не могут договориться по трансферу Гарсии
Вчера, 12:32
Стало известно, за какую сумму «Лион» может отпустить одного из лидеров
Вчера, 12:24
ПСЖ ведёт переговоры по подписанию нападающего «Астон Виллы»
Вчера, 11:24
Андреас Перейра хочет видеть Поля Погба в «Фулхэме»
Вчера, 10:56
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:54
а у нас во дворе...
протон
протон
вчера в 19:11
Доргу неплохой игрок, по меркам Италии, может выстрелить, но опять смущает, что МЮ выбирает вместо адаптированного к лиге игрока из другого чемпионата. В свое время бестолково сделали ставку на спиннера, когда могли взять готового Рафинью из Лидса. Тем более Керкез всего на год старше датчанина, пускай даже за него придется заплатить больше: условно 50+10 или 45+15. Лечче ничего не светит, но посреди сезона на проблемную для другого клуба позицию никто не отпустит по рыночной цене перспективного игрока, будет наценка за зимний переход.
shur
shur
вчера в 17:44
...только ещё по защитнику?!?!? ...Ну тогда до Тренера ещё не скоро
добирутся! Хотя бы Аморима на исправительные работы послали...!
wyc7mtwxzy9n
wyc7mtwxzy9n
вчера в 14:33
Доргу уже зарекомендовал себя в итальянской лиге, несмотря на свой молодой возраст, и имеет хорошие перспективы для дальнейшего роста.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 