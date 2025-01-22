Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.
В текущем сезоне российский футболист провёл в ЛЧ две игры — с «Жироной» (1:0) и «Баварией» (0:1).
|Пари Сен-Жермен4 : 2Манчестер Сити
|Матч завершен
«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.
В текущем сезоне российский футболист провёл в ЛЧ две игры — с «Жироной» (1:0) и «Баварией» (0:1).
...но, а вдруг мне будет хорошо?!
...но, а вдруг мне будет хорошо?!
Сегодня Сафонову в любом случае предстоит непростой матч против воспрявщего Мансити! Непросто будет усидеть на скамейке, непросто разминаться на бровке и волнительно менять в середине матча напривозившего Доннарумму!
Сегодня Сафонову в любом случае предстоит непростой матч против воспрявщего Мансити! Непросто будет усидеть на скамейке, непросто разминаться на бровке и волнительно менять в середине матча напривозившего Доннарумму!