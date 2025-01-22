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Сафонов — в заявке ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

вчера, 13:14
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В неё вошёл вратарь Матвей Сафонов.

В текущем сезоне российский футболист провёл в ЛЧ две игры — с «Жироной» (1:0) и «Баварией» (0:1).

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Все комментарии
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:22
...воспрянувший ли? Пусть мне будет плохо, Я на парижан поставил!
...но, а вдруг мне будет хорошо?!
Dauletbek
Dauletbek ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:25
И бесплатно))
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:09
Полагаю, сегодня кто-то из этих команд вылетит из ЛЧ...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:40
Может даже получится выйти и поиграть.
lotsman
lotsman
вчера в 15:07
Попасть в заявку, это уже событие для наших.)
x5zzvjffcrj7
x5zzvjffcrj7
вчера в 14:40
Покажи бритоголовым кузькину мать,лягушатники выиграют, команда сити в тумане
112910415
112910415
вчера в 13:58
посмотрит матч с близкого расстояния
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:45
Потому что из этого можно сделать новость))
Вещий
Вещий
вчера в 13:40
ПСЖ Сафонова против Ман Сити Хусанова......

Сегодня Сафонову в любом случае предстоит непростой матч против воспрявщего Мансити! Непросто будет усидеть на скамейке, непросто разминаться на бровке и волнительно менять в середине матча напривозившего Доннарумму!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:27
Теперь и попадание в заявку ПСЖ для Сафонова является достижением... Хотя российский вратарь ничем не хуже Доннаруммы. Просто итальянец сильнее Матвея вне футбольного поля, пока... Но он стал нервничать, это хорошо... Сафонову нужно просто подождать.
allemz
allemz
вчера в 13:22
Ну всё, тушим свет))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:20
Ну, я думаю все здоровые игроки попали в заявку) зачем выделять Сафона и делать из этого новость?
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