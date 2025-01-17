Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил главный тренер команды Жорже Жезуш.
Ней не будет зарегистрирован, но он может принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Он игрок мирового класса. Но правда в том, что физически Неймар уже не может выступать на том уровне, к которому мы привыкли.
В нынешнем сезоне из-за травм бразильский футболист провёл всего два матча за «Аль-Хиляль» — оба были в Лиге чемпионов АФК.
скромно курит в сторонке! Удивляй Бро ещё, плиз!
скромно курит в сторонке! Удивляй Бро ещё, плиз!
Он твердил, что круче всех!
Но сказал ему Жорже,
- Ты не нужен мне уже.
И арабские шейхи,
Его вытолкали в шею!
Он твердил, что круче всех!
Но сказал ему Жорже,
- Ты не нужен мне уже.
И арабские шейхи,
Его вытолкали в шею!
допустим фантастику.
Неймар вернулся в сборную.
тогда винисиуса придется на бочку сажать, ибо Неймар хочет играть на левом фланге. автоматом при слабом тренере конфликт игроков.
допустим фантастику.
Неймар вернулся в сборную.
тогда винисиуса придется на бочку сажать, ибо Неймар хочет играть на левом фланге. автоматом при слабом тренере конфликт игроков.
Хорош бразил)))
Хорош бразил)))