Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона чемпионата Саудовской Аравии

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вчера, 08:25

Нападающий «Аль-Хиляля» не будет заявлен на вторую часть сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил главный тренер команды .

Ней не будет зарегистрирован, но он может принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Он игрок мирового класса. Но правда в том, что физически Неймар уже не может выступать на том уровне, к которому мы привыкли.

В нынешнем сезоне из-за травм бразильский футболист провёл всего два матча за «Аль-Хиляль» — оба были в Лиге чемпионов АФК.