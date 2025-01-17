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Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона чемпионата Саудовской Аравии

вчера, 08:25

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не будет заявлен на вторую часть сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщил главный тренер команды Жорже Жезуш.

Ней не будет зарегистрирован, но он может принять участие в азиатской Лиге чемпионов. Он игрок мирового класса. Но правда в том, что физически Неймар уже не может выступать на том уровне, к которому мы привыкли.

В нынешнем сезоне из-за травм бразильский футболист провёл всего два матча за «Аль-Хиляль» — оба были в Лиге чемпионов АФК.

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Все комментарии
shur
shur ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:49, ред.
...мощно!!! Последние две строчки В.В. Маяковский
скромно курит в сторонке! Удивляй Бро ещё, плиз!
112910415
112910415
вчера в 10:46
вот и прозвучал приговор
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:08
Как и большинство бразильцев, слишком быстро закончился.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:56
А также не будет заявлен в бухгалтерию на получение зарплаты.
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:41
Ай, да Неймар! Просто - смех!
Он твердил, что круче всех!
Но сказал ему Жорже,
- Ты не нужен мне уже.
И арабские шейхи,
Его вытолкали в шею!
u8ghpn8uhz4r
u8ghpn8uhz4r
вчера в 09:38
Нафиг никому не нужен картёжник
sv_1969
sv_1969 ответ vvdj8nrtd2pq (раскрыть)
вчера в 09:14
Как игрок он уже давно закончился
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 09:09
сейчас очень много сборных научились играть хорошо, тяжело будет бразильцам ЧМ выйграть, с Неймаром или без Неймара.
допустим фантастику.
Неймар вернулся в сборную.
тогда винисиуса придется на бочку сажать, ибо Неймар хочет играть на левом фланге. автоматом при слабом тренере конфликт игроков.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:06
да он и не против раз месяц только в кассу приезжать
vvdj8nrtd2pq
vvdj8nrtd2pq
вчера в 08:58
Похоже как игрок он уже закончился
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 08:56
...да у него на четвёртом десятке все мышцы с костями ,как сказать,застоялись! Это надо так себя не уважать,нас болел,чтобы выходить в "пижонском" состоянии и настрое,всё по фиг, уже не обидно,а противно,ребятушки...!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 08:52
а еще хочет поехать на ЧМ 2026))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:51
Чё, даже саудитовскую Лигу уже не тянет?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:28
Но при этом зарплату ему будут платить?)) или зряплату?))
Хорош бразил)))
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