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Рэшфорд надеется вернуть себе место в составе «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:46

Нападающий МЮ Маркус Рэшфорд не играет с 12 декабря. После поражения от «Брайтона» в 22-м туре АПЛ (1:3) Рубен Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда: «Не играть – его выбор».

Источники в клубе не верят, что Аморим имел в виду именно это. В МЮ считают, что тренер просто хотел подчеркнуть, что будущее форварда находится в его собственных руках.

Источники, близкие к игроку, подчеркнули, что Рэшфорд хочет играть за «Ман Юнайтед», у него нет серьезных разногласий с Аморимом. Англичанин готов выйти на поле, если его включат в состав.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:45
Если оптимист, - однозначно у него русские корни!)
shur
shur
вчера в 22:22
...мутная история,ребятушки ! Тысячный раз напоминаю как он стартовал за МЮ, вызовы в сборную и странный психилогический
спад ,неопределённость в игровых ситуациях ,потеря скорости и техники,как будто над ухом советы от вечного тусилы Неймара,
вечерком оттопыремся, Я знаю тут приличный Клуб по соседству...!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:10, ред.
Та не, просто Амориму объяснили что он этим высказыванием снизил ценник (который и так конкретно снизился) игрока. Вот и отмазываются, типа так-то он нам самим нужен, и за нас он хочет играть, но всё же хорошие предложении рассмотрим
протон
протон
вчера в 22:05
Так если хочет играть, то пусть проявит себя на тренировках. Аморим же не враг себе держать хорошего игрока вне игры. Значит не так уж старателен Маркус и справедливо уже больше месяца не появляется на поле.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:19
А Маркус то, ко всему ещё и "беспробудный" оптимист оказывается...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:06
Щас будет игроков подговаривать, чтоб тренера слить, поскольку Рубен на него явно не рассчитывает
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:04
Очевидно, что спроса нет по его амбициям. Вот и включил реверс.
b967syq3fa7x
b967syq3fa7x
вчера в 20:50
Поздно опомнился,его уже продать решили
Гость
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