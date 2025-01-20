Рэшфорд надеется вернуть себе место в составе «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 20:46

Нападающий МЮ не играет с 12 декабря. После поражения от «Брайтона» в 22-м туре АПЛ (1:3) объяснил отсутствие Рэшфорда: «Не играть – его выбор».

Источники в клубе не верят, что Аморим имел в виду именно это. В МЮ считают, что тренер просто хотел подчеркнуть, что будущее форварда находится в его собственных руках.

Источники, близкие к игроку, подчеркнули, что Рэшфорд хочет играть за «Ман Юнайтед», у него нет серьезных разногласий с Аморимом. Англичанин готов выйти на поле, если его включат в состав.