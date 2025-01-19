ФИФА отстранила президента Федерации футбола Панамы

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вчера, 17:24

Международная федерация футбола ( ФИФА ) отстранила от занятий футбольной деятельностью президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за некорректные выражения в адрес игрока женской сборной страны.

Санкция будет действовать до 14 июля 2025 года. До этого периода функции главы организации будет исполнять первый вице-президент Фернандо Арсе.