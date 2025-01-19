ФИФА отстранила президента Федерации футбола Панамы

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от занятий футбольной деятельностью президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за некорректные выражения в адрес игрока женской сборной страны.
Санкция будет действовать до 14 июля 2025 года. До этого периода функции главы организации будет исполнять первый вице-президент Фернандо Арсе.
вот многие Азара толстым называли, и игроки, и эксперты тв, и шутили про бургеры и никого не отстранили.
по факту, девушка-мезаморф.
вот многие Азара толстым называли, и игроки, и эксперты тв, и шутили про бургеры и никого не отстранили.
по факту, девушка-мезаморф.