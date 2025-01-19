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ФИФА отстранила президента Федерации футбола Панамы

вчера, 17:24

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от занятий футбольной деятельностью президента Федерации футбола Панамы (FPF) Мануэля Ариаса за некорректные выражения в адрес игрока женской сборной страны.

Санкция будет действовать до 14 июля 2025 года. До этого периода функции главы организации будет исполнять первый вице-президент Фернандо Арсе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:47
Ребята, не туда гребете! Повестка меняется, пора обратно поворачивать.
112910415
112910415
вчера в 18:28
не надо девушек обижать
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
назвал футболистку толстой)) а девушка не простая. одна из звезд сборной.
вот многие Азара толстым называли, и игроки, и эксперты тв, и шутили про бургеры и никого не отстранили.
по факту, девушка-мезаморф.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:50
Интересно, что он сказал?
Гость
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