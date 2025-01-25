«Манчестер Сити» взял верх над «Челси»

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура АПЛ (3:1).
На 3-й минуте лондонцы вышли вперёд усилиями Нони Мадуеке. Йошко Гвардиол на 42-й сравнял счёт. Эрлинг Холанд на 68-й вывел хозяев поля вперёд. Фил Фоден на 87-й увеличил преимущество «горожан».
«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (41 очко). «Челси» идёт 6-м (40 баллов).
P.S. МС с победой и выходом в топ 4 АПЛ. Что должно было произойти давно, произошло сегодня. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Игра МС очень смотрибельна и качественна. Ну а Челси..., Челси так и остается командой индивидуалистов, а не футболистов.
P.S. МС с победой и выходом в топ 4 АПЛ. Что должно было произойти давно, произошло сегодня. Но, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Игра МС очень смотрибельна и качественна. Ну а Челси..., Челси так и остается командой индивидуалистов, а не футболистов.
Сегодня оба клуба грубо наошибались, но Сити больше пользы получили.
Ошибки Санчеса и Чалобы были переломными. И Мадуеке из-за своей лени сделал первый гол шейхов. Гол Фодена и пас Холанда получился эффектным.
А Хусанову удачи! Все любители футбола Узбекистана болеют за него. И у него еще будет шанс показать себя. Пепу респект, не снял его во время перерыва, а уже во втором тайме!
Сегодня оба клуба грубо наошибались, но Сити больше пользы получили.
Ошибки Санчеса и Чалобы были переломными. И Мадуеке из-за своей лени сделал первый гол шейхов. Гол Фодена и пас Холанда получился эффектным.
А Хусанову удачи! Все любители футбола Узбекистана болеют за него. И у него еще будет шанс показать себя. Пепу респект, не снял его во время перерыва, а уже во втором тайме!