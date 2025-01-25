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«Манчестер Сити» взял верх над «Челси»

вчера, 22:24
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 23-го тура АПЛ (3:1).

На 3-й минуте лондонцы вышли вперёд усилиями Нони Мадуеке. Йошко Гвардиол на 42-й сравнял счёт. Эрлинг Холанд на 68-й вывел хозяев поля вперёд. Фил Фоден на 87-й увеличил преимущество «горожан».

«Ман Сити» занимает 4-е место в чемпионате Англии (41 очко). «Челси» идёт 6-м (40 баллов).

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Все комментарии
bmhvxacqrdf5
bmhvxacqrdf5
сегодня в 04:25
Неужели Сити ожил и их спад закончился
амурец
амурец
сегодня в 02:45
Был у МС дикий спад до нового года, а сейчас смотрю набирают обороты
амурец
амурец ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:43
Просто он там никому не нужен был и его туда не брали вот и не сыграл там ни одного матча
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:52
А зачем Месси играть в АПЛ, если он с лучшими клубами из АПЛ в ЛЧ играл прекрасно и забил больше голов, чем клубам из других лиг? Но видимо этот факт многие не хотят в упор замечать.
juchok
juchok
сегодня в 00:43
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 23:51
    Ладно...
    Если чем обидел..., прошу пардона.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:46
    Мармушу реабелитация в АПЛ не нужна от слова "совсем", парень знает в какой момент и что надо делать, испортить ситуацию здесь сможет лишь Пеп
    Imrebellion
    Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:44
    Просто ради адекватности, перечитай сообщения.
    Пишу про токсиков (ссылаясь на абсолютно трешовые комменты почему-то в сторону игроков из "новых" стран для топ лиг).
    Аргумент, "и не такие дебюты бывали" - что тут спорного? Это болезнь соц.сетей, читать одно - воспринимать другое (кто-то пишет "не плохо", другие спорят "что тут крутого??")
    Действия Пепа - это всё тот же коач который спокойно может обойти всех по победам и триумфам, надсмехаться над ним, не серьезно.
    Зачем ты выдаешь оценки всем подряд и нормальный "довод" тоже куда-то послал??? Просто скажи, стат.центры тебя не интересуют - и всё. На таком языке я бы тоже мог каждый второй коммент типа "Это дань уважения шейхам?..." взять и по рофлить или вообще не реагировать на автора настроенного к троллингу.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:30
    Жопки Мансити с первых секунд наблюдать, не те, чтобы: мы тут вздрючим всех и вся, бойтесь тленные!.. а, чтоб, нам бы лишь сейчас последника Лысого обойти, чтоб можно было потом перед кем 79аться - ну........., такое не каждый сезон встретишь!!! Поклонниики Горожан, приветствую, как и горячо приветствую всех любителей и ценителей АПЛ!!!!! Добрый вечер, вздымите мизинцы к верху не только с чашкой чая, можт, кто-то с пивком!?...сезон начинается!...приятного времяпровождения!!!!,,,,,
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 23:25, ред.
    А чё ты сразу в стойку то встал ? ))

    Я тебе написал всё так, как было в игре. Хочешь и это оспорить ?! )) Ты же мне начинаешь втирать и приплетать на уши таким макаром, что типа глаз у меня нет и я не по теме гоню на МС и его коуча в отношении узбека... Ну я тебе и ответил так, насколько позволяют правила Сайта.

    P.S. И да. Ни на какие личности я не переходил..., и ничего против тебя не имею.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:19
    Надо будет посмареть, во-первых заголовок интересный, ну и в паблике ругательств хватает, спасибо Вам, глашатаи, без балды, спасибо
    Imrebellion
    Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 23:19
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
      вчера в 23:12, ред.
        Imrebellion
        Imrebellion ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        вчера в 23:06
          sv_1969
          sv_1969 ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
          вчера в 23:04
          Тоже поддерживаю! Своего мнения тут нет(((
          Igo0rek
          Igo0rek
          вчера в 23:03
          Мне вот интересно, админы, активность вашего сайта постоянно падает, но вы продолжаете душить, раздавая баны за то, что никогда бы нигде не банилось. По сравнению с вами Твич, это оплот свободы слова.
          Igo0rek
          Igo0rek ответ Одиссей из Итаки (раскрыть)
          вчера в 23:01
          Поддерживаю, я тоже максимально близок к этому решению.
          DXTK
          DXTK
          вчера в 23:01
          Похоже Ман Сити решил догонять лидеров таблицы проснулись наконец.......... Челси не долго в ТОП 4 находился, все же еще сыроват клуб
          Одиссей из Итаки
          Одиссей из Итаки
          вчера в 23:01
          Админы, удалите, пожалуйста, аккаунт allemz и связанные с ним аккаунты навсегда, забаньте по IP. С политикой вашей я мириться не намерен, чего только стоит пренебрежение диалогом. Спасибо.
          Romeo 777
          Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
          вчера в 22:59
          С радостью бы обменял Санчеса (к слову запасного вратаря Брайтона) на Эдерсона 😁
          Дело даже не в этом матче, а вообще в целом
          Dauletbek
          Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
          вчера в 22:56
          У вас более менее. Вот у нас Сщасный или несчастный...
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Imrebellion (раскрыть)
          вчера в 22:55, ред.
          А ты вабче в курсе, что Ковачич у местных Ситимэнов до сих пор Дновачич ? Хош подискутировать - к Сихе и в Володе. Они тебя просветят.))

          А подменой понятий по "мессии"-узбеку не надо заниматься. Откровенно тупые действия Хусанова камуфлировать разговорами, что кто-то типа ещё хуже был - речи для несведущих.
          На Пепа, как по мне, просто надавили, и он вывел Хусанова в основу. Мальчик обделался, но результат ведь никто не отменял, поэтому Гвардиола всё и поменял во 2-м тайме.

          P.S. Я типа токсик ? Ну а кто тогда те, что рукоплещут бездарю ?!
          STVA 1
          STVA 1
          вчера в 22:54
          Почему то был уверен в победе Сити!Так и случилось
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
          вчера в 22:52
          У нас тоже клоун в рамке, но сегодня не привёз на удивление, а наоборот начинал атаки
          Ironigor
          Ironigor
          вчера в 22:46
          Челси вообще никакой . Сити с Победой.
          Romeo 777
          Romeo 777
          вчера в 22:45
          Отдельный привет идиоту на наших воротах Санчесу…зато Мареска снова споет ему дифирамбы. Как такое чудо вообще может стоять на раме в Челси.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
          вчера в 22:43
          Вот и пиши, когда это время настанет. Если настанет!
          Лысый преподаватель
          Лысый преподаватель
          вчера в 22:42
          Лучший сегодня был Мармушка! Веселый парень, общительный, на позитиве, успевал делать всё. Говорят, он сам по себе такой и это хорошо. Пусть побольше с Бернарду общается, второму должно пойти на пользу.
          azkan
          azkan
          вчера в 22:42, ред.
          Справедливая победа Сити! В футболе кто то ошибается и кто то пользуется этой ошибкой.
          Сегодня оба клуба грубо наошибались, но Сити больше пользы получили.
          Ошибки Санчеса и Чалобы были переломными. И Мадуеке из-за своей лени сделал первый гол шейхов. Гол Фодена и пас Холанда получился эффектным.
          А Хусанову удачи! Все любители футбола Узбекистана болеют за него. И у него еще будет шанс показать себя. Пепу респект, не снял его во время перерыва, а уже во втором тайме!
          Dauletbek
          Dauletbek
          вчера в 22:41
          До матча был уверен в победе Челси. Но по ходу 1 тайма засомневался. Я давно не смотрел матчи с Челси, но всегда слышал о Палмере, да и не ожидал, что Челси не справится с нынешним МС. Что касается Хусанова, бывает такое, первый матч и сразу со старта, растерялся паренёк.
          Гость
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