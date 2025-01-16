В «Штурме» довольны прогрессом вратаря Худякова

Cпортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен рассказал источнику о том, что в клубе положительно оценивают выступления российского вратаря .

В ноябре и декабре футболист провёл за австрийскую команду матчи в Лиге чемпионов с «Жироной» (1:0) и «Лиллем» (2:3), а также игры чемпионата Австрии с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).

Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днём и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждём дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады.