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В «Штурме» довольны прогрессом вратаря Худякова

вчера, 16:38

Cпортивный директор «Штурма» Михаэль Паренсен рассказал источнику о том, что в клубе положительно оценивают выступления российского вратаря Даниила Худякова.

В ноябре и декабре футболист провёл за австрийскую команду матчи в Лиге чемпионов с «Жироной» (1:0) и «Лиллем» (2:3), а также игры чемпионата Австрии с «Альтахом» (1:1) и «Тиролем» (3:0).

Мы очень довольны прогрессом Даниила в «Штурме». С тех пор как он прибыл сюда летом, он очень хорошо адаптировался, совершенствовался с каждым днём и очень хорошо интегрировался в команду. Также его выступления в матчах перед зимним перерывом как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов были действительно позитивными. Мы с нетерпением ждём дальнейшего развития Даниила и уверены, что он станет важной частью нашей вратарской бригады.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Вот так может и получится у него стать знаменитым и попасть уже в более престижный чемп и команду.... удачи!
112910415
112910415
вчера в 18:27
хорошо ведь, когда хорошо !
rveng2vp7pfg
rveng2vp7pfg
вчера в 18:13
Можно сказать, что наш Данька взял Штурм штурмом
6kx7zdn3ysjt
6kx7zdn3ysjt
вчера в 18:07
Вратарская школа у нас всегда была сильная, есть с кого было выбрать
Alex_67
Alex_67 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:11
Искренне благодарю!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Парень действительно прибавил - жаль , что написано про это каким то казённым языком.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:56
...да поможет Нам Энциклопедия Интернета - Википедия ,плиз...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:46
Даже не представляю, кто этот Худяков?
Гость
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