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Кержаков рассказал о стажировке в «Интере» и «Севилье»

вчера, 09:32

Российский тренер Александр Кержаков рассказал о своей стажировке в «Интере» и «Севилье».

Больше времени я провёл в «Интере», когда там работал Лучано Спаллетти — это было в 2018 году. Провёл полноценный микроцикл. А весной 2024-го с «Интером» получился рваный временной промежуток, потому что пришлось уехать на переговоры с «Кайратом». Когда был Лучано — был разгар сезона. А весной на момент моей стажировки и «Интер», и «Севилья» не имели больших задач. «Севилья» ни за что не боролась, а «Интер» уже оформил чемпионство. Они не соглашались на стажировку, когда был разгар сезона.

Запомнилась одна история в «Севилье» перед матчем с «Вильярреалом». Команда целенаправленно готовилась к прессингу в момент удара от ворот у соперника. То есть они выстраивались и перемещались так, чтобы загнать игроков «Вильярреала». И этому посвятили целую тренировку. Но в первые 10 минут матча всё разбилось — и план поменялся после трёх ошибок.

Напомним, в сентябре 2024 года Кержаков покинул «Кайрат» и с тех пор находится в статусе свободного агента.

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Все комментарии
9ssp3yppvgek
9ssp3yppvgek
вчера в 09:58
Лучше бы про кота своего рассказал
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:56
Наверное этого пассажира много сегодня будет)))
drug01
drug01
вчера в 09:55
Теперь ждем нового опытного тренера в России?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:42
Пошли мемуарные материалы...
Это уже....
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