В эфире Sky Sports извинились за слова о «Манчестер Сити»

Sky Sports принёс извинения «Манчестер Сити» после слов бывшего полузащитника «Тоттенхэма» .

В эфире эксперты обсуждали активность клуба в зимнее трансферное окно. Команда подписала трёх футболистов — защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейша и нападающего Омара Мармуша. Шервуд выразил мнение, что активность «горожан» сейчас особенно странная, учитывая, что клубу предъявлено 115 обвинений за предполагаемое нарушение многочисленных финансовых правил АПЛ и за отказ сотрудничать. У него произошёл следующий диалог с экс-игроком «Арсенала» :

Шервуд:

Мерсон:

Шервуд:

Мерсон:

Если вы даёте Холанду девятилетний контракт, то думаете, что это может быть эмбарго на два, три, четыре года.

Шервуд:

Эти игроки, которых они привлекли, конечно, предназначены для настоящего и будущего. Они пытаются строить будущее, но совершили ошибку, не сделав покупок летом. Я думаю, они это поняли, это, очевидно, блестяще, если оглядываться назад, мы все в этом разбираемся.

Любой игрок, играющий впереди, хочет играть у Пепа Гвардиолы, а это, безусловно, исключительная возможность для любого игрока, так что я не думаю, что они закончили [тратить], нет. Если есть доступные игроки, они пойдут и купят их, даже если им придётся заплатить сверх меры, им всё равно. «Ман Сити» устанавливает свои правила.