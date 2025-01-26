В эфире Sky Sports извинились за слова о «Манчестер Сити»

Sky Sports принёс извинения «Манчестер Сити» после слов бывшего полузащитника «Тоттенхэма» Тима Шервуда.
В эфире эксперты обсуждали активность клуба в зимнее трансферное окно. Команда подписала трёх футболистов — защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейша и нападающего Омара Мармуша. Шервуд выразил мнение, что активность «горожан» сейчас особенно странная, учитывая, что клубу предъявлено 115 обвинений за предполагаемое нарушение многочисленных финансовых правил АПЛ и за отказ сотрудничать. У него произошёл следующий диалог с экс-игроком «Арсенала» Полом Мерсоном:
Шервуд:
Похоже, они единственная команда, которая может тратить деньги, и над ними 115 [обвинений].
Мерсон:
Как ты думаешь, Тим, они знают, что получат трансферное эмбарго?
Шервуд:
Возможно, да, они должны что-то знать.
Мерсон:
Если вы даёте Холанду девятилетний контракт, то думаете, что это может быть эмбарго на два, три, четыре года.
Шервуд:
Эти игроки, которых они привлекли, конечно, предназначены для настоящего и будущего. Они пытаются строить будущее, но совершили ошибку, не сделав покупок летом. Я думаю, они это поняли, это, очевидно, блестяще, если оглядываться назад, мы все в этом разбираемся.
Любой игрок, играющий впереди, хочет играть у Пепа Гвардиолы, а это, безусловно, исключительная возможность для любого игрока, так что я не думаю, что они закончили [тратить], нет. Если есть доступные игроки, они пойдут и купят их, даже если им придётся заплатить сверх меры, им всё равно. «Ман Сити» устанавливает свои правила.
Выступая после рекламной паузы, ведущий Саймон Томас подчеркнул, что мнение Шервуда не отражает точку зрения Sky Sports, и извинился за комментарий бывшего игрока сборной Англии.