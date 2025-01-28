Бекхэм: «Нет футболиста, который любил бы „Барселону“ так же, как Месси»

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал отношение нападающего команды Лионеля Месси к «Барселоне», за которую выступал ранее.
Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры, но Лео сказал мне, что намерен жить только рядом с «Камп Ноу».
Нет футболиста, который любил бы «Барселону» так же, как Месси. Можно увидеть эмблему «Барсы» у него на ноге и даже на бутылке с водой.
Как только появились финансовые трудности, сразу свалил оттуда. Почему он на некоторое время не отказался от зарплаты, или же от большей её части, когда у клуба появились серьезные проблемы. Он всем доказал, что он любил только деньги и славу. Он столько заработал из-за Барселоны, что мог позволить себе играть за клуб бесплатно до конца, но он сбежал с тонущего корабля. Эти финансовые проблемы (в том числе) и из-за зарплаты этого жадины. Так что, Бэкс, не рассказывай нам сказки. Своим внукам попробуй рассказывать, может они и поверят. Хотя... Фанаты Меськи тоже в это поверят.
Как только появились финансовые трудности, сразу свалил оттуда. Почему он на некоторое время не отказался от зарплаты, или же от большей её части, когда у клуба появились серьезные проблемы. Он всем доказал, что он любил только деньги и славу. Он столько заработал из-за Барселоны, что мог позволить себе играть за клуб бесплатно до конца, но он сбежал с тонущего корабля. Эти финансовые проблемы (в том числе) и из-за зарплаты этого жадины. Так что, Бэкс, не рассказывай нам сказки. Своим внукам попробуй рассказывать, может они и поверят. Хотя... Фанаты Меськи тоже в это поверят.