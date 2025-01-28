Бекхэм: «Нет футболиста, который любил бы „Барселону“ так же, как Месси»

Совладелец клуба «Интер Майами» прокомментировал отношение нападающего команды к «Барселоне», за которую выступал ранее.

Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры, но Лео сказал мне, что намерен жить только рядом с «Камп Ноу».

Нет футболиста, который любил бы «Барселону» так же, как Месси. Можно увидеть эмблему «Барсы» у него на ноге и даже на бутылке с водой.