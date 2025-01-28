Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСША. МЛС 2025

Бекхэм: «Нет футболиста, который любил бы „Барселону“ так же, как Месси»

сегодня, 19:39

Совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал отношение нападающего команды Лионеля Месси к «Барселоне», за которую выступал ранее.

Я бы хотел, чтобы Месси жил в Майами после завершения карьеры, но Лео сказал мне, что намерен жить только рядом с «Камп Ноу».

Нет футболиста, который любил бы «Барселону» так же, как Месси. Можно увидеть эмблему «Барсы» у него на ноге и даже на бутылке с водой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Думаю, мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов»
Сегодня, 17:59
Флик ответил на вопрос о приоритетах «Барселоны» в нынешнем сезоне
Сегодня, 17:48
Мунтари предположил, почему Ибрагимович не получил «Золотой мяч»
Сегодня, 17:33
Неймар: «Теперь я знаю настоящих саудовцев»
Сегодня, 15:57
Флик подтвердил свою позицию в отношении Эрика Гарсии
Вчера, 13:20
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» продал Палмера в «Челси»
Вчера, 13:07
Сортировать
Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 20:34
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    сегодня в 20:28
    Месси оставил после себя воспитанников Барсы, Авейру после себя оставляет только "гастарбайтеров".. В этом и разница между между глупым и жадным безтрофейником из Насра и челом, который имеет 8 ЗМ и 2 МВП ЧМ, отказавшись попутно от 1,2 лярда зелени в СА.. ☝️🤭🤣
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 20:27
    Зачем Бекхэму нужна эта тема? Какая может быть любовь, когда Месси забирал последнее у объекта своей любви... Кстати, такое категоричное утверждение Дэвида может очень сильно обидеть многих легендарных игроков, которые действительно любят Барселону.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 20:18
    Бекхэм: «Нет футболиста, который любил бы бабло так же, как Месси»
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 20:10
    Месси любит футбол, а в Барселоне у него он получился самым ярким.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 20:09
    Месси любил деньги Барселоны и то, что Барселона играла на его статистику.
    Как только появились финансовые трудности, сразу свалил оттуда. Почему он на некоторое время не отказался от зарплаты, или же от большей её части, когда у клуба появились серьезные проблемы. Он всем доказал, что он любил только деньги и славу. Он столько заработал из-за Барселоны, что мог позволить себе играть за клуб бесплатно до конца, но он сбежал с тонущего корабля. Эти финансовые проблемы (в том числе) и из-за зарплаты этого жадины. Так что, Бэкс, не рассказывай нам сказки. Своим внукам попробуй рассказывать, может они и поверят. Хотя... Фанаты Меськи тоже в это поверят.
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 20:06
    Ооочень любит, додоил их и ушел, поставив на колени💰😂😁 особенно большая любовь к Барселоне у его папочки Хорхе, где ещё найдут таких лохов))
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 20:05
    Понятно что Дэвид это говорит. Лео же у него играет.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     