Российский тренер Чернышов объявил об уходе из индийского клуба

Российский специалист покинул должность главного тренера «Мохаммедана». Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети.

Мои дорогие друзья, болельщики клуба. Сегодня у меня очень печальный день. Я вынужден покинуть пост главного тренера «Мохаммедана», а мой контракт был расторгнут в связи с невыполнением условий со стороны клуба. Обстоятельства вынуждают меня принять это непростое решение. Это самое сложное и печальное решение в моей тренерской карьере.

Как профессионал, я не могу работать 3 месяца, не получая зарплату. Я не буду сейчас говорить о тех трудностях, которые нам, игрокам, тренерам и персоналу, пришлось преодолеть в этом сезоне. Я никогда не боялся трудностей и всегда выходил к вам и журналистам, когда вы хотели со мной поговорить. Но так больше не может продолжаться. Я принял это решение со слезами на глазах. Но вся вина за это лежит на руководстве клуба, которое не выполнило условия контракта.