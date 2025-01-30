«Аль-Хиляль» рассматривает Родриго как замену Неймару

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сегодня, 17:53

Вингер мадридского «Реала» стал главным кандидатом на переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль» в свете расторжения контракта , который вернулся в «Сантос».

«Аль-Хиляль» не только предлагает щедрое финансовое вознаграждение, но и планирует убедить Родриго принять на себя лидерские обязанности, которые ему в данный момент недоступны в «Реале».

Клуб стремится сделать бразильца своей главной звездой на поле, а также использовать его в качестве посла предстоящего Чемпионата мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии.