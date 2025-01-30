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«Аль-Хиляль» рассматривает Родриго как замену Неймару

сегодня, 17:53

Вингер мадридского «Реала» Родриго Силва стал главным кандидатом на переход в саудовский клуб «Аль-Хиляль» в свете расторжения контракта Неймара, который вернулся в «Сантос».

«Аль-Хиляль» не только предлагает щедрое финансовое вознаграждение, но и планирует убедить Родриго принять на себя лидерские обязанности, которые ему в данный момент недоступны в «Реале».

Клуб стремится сделать бразильца своей главной звездой на поле, а также использовать его в качестве посла предстоящего Чемпионата мира 2034 года, который пройдет в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
vzcqmxvv7yh6
vzcqmxvv7yh6
сегодня в 18:48
Скоро даже большими деньгами к шейхам не заманишь.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:11
Не, Родриго Реал точно не отдаст. Парень талантливый, работящий, забивной, при этом довольно скромный, без завышенного ЧСВ, ещё и универсал, может одинаково эффективно играть как на правом фланге нападения, так и на левом. Уж очень он ценен для Реала.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:05
Расиста надо прям обязательно им забирать - там любовь будет взаимной)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:56
А расиста кто берет? Тоже они?
Гость
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