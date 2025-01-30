Морган Роджерс — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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сегодня, 18:22

Нападающий «Астон Виллы» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В матче с «Селтиком» (4:2) форвард сделал хет-трик.

Роджерс обошел в голосовании Лаутаро Мартинеса из «Интера» (хет-трик «Монако»), Усмана Дембеле из «Пари Сен-Жермен» (хет-трик «Штутгарту») и Антуана Гризманна из «Атлетико» (дубль «Зальцбургу»).