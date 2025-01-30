Морган Роджерс — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
В матче с «Селтиком» (4:2) форвард сделал хет-трик.
Роджерс обошел в голосовании Лаутаро Мартинеса из «Интера» (хет-трик «Монако»), Усмана Дембеле из «Пари Сен-Жермен» (хет-трик «Штутгарту») и Антуана Гризманна из «Атлетико» (дубль «Зальцбургу»).
Ну что ж, дальнейших успехов Роджерсу!
Ну что ж, дальнейших успехов Роджерсу!
вернулись в Лигу чемпионов, и сходу в 1\8 финале.
вернулись в Лигу чемпионов, и сходу в 1\8 финале.