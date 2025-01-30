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Морган Роджерс — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 18:22

Нападающий «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В матче с «Селтиком» (4:2) форвард сделал хет-трик.

Роджерс обошел в голосовании Лаутаро Мартинеса из «Интера» (хет-трик «Монако»), Усмана Дембеле из «Пари Сен-Жермен» (хет-трик «Штутгарту») и Антуана Гризманна из «Атлетико» (дубль «Зальцбургу»).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 19:39
Выбрали самого молодого игрока из всех.
Ну что ж, дальнейших успехов Роджерсу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:33, ред.
Астон Вилла прекрасна)))
вернулись в Лигу чемпионов, и сходу в 1\8 финале.
pn7za6kg4xnh
pn7za6kg4xnh
сегодня в 18:38
С таким результатом однозначно лучший.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:32
Кости видать бросали..., в тёмную. Англичане оглашали результат.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:23
Кто то должен был победить...
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