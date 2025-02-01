«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Борнмутом». У Салаха — дубль

«Борнмут» потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче 24-го тура АПЛ (0:2).
На 30-й минуте Мохамед Салах открыл счёт, реализовав пенальти. На 75-й египтянин забил второй мяч.
«Борнмут» занимает 7-е место в чемпионате Англии (40 очков). «Ливерпуль» лидирует (56 баллов).
Сейчас идей нет от слова "совсем". Я не сомневаюсь в долговечности египтянина на ближ два года, но, потом что? Уже сейчас нужно культивировать какие-то идеи, морально приближать смену лидеров, не то участь Барселоны ждёт Вас
Сейчас идей нет от слова "совсем". Я не сомневаюсь в долговечности египтянина на ближ два года, но, потом что? Уже сейчас нужно культивировать какие-то идеи, морально приближать смену лидеров, не то участь Барселоны ждёт Вас