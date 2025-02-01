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«Ливерпуль» на выезде одержал победу над «Борнмутом». У Салаха — дубль

вчера, 19:57
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Борнмут» потерпел поражение от «Ливерпуля» в матче 24-го тура АПЛ (0:2).

На 30-й минуте Мохамед Салах открыл счёт, реализовав пенальти. На 75-й египтянин забил второй мяч.

«Борнмут» занимает 7-е место в чемпионате Англии (40 очков). «Ливерпуль» лидирует (56 баллов).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:02
Тяжёлая, но очень важная победа, красные красавцы!!!
Мо Салах тащит команду, Респект!!!
YNWA
YNWA
вчера в 23:59
С победой Ливерпуль!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:10
Тяжеловато но три очка в копилке! Да и Вишни щас не подарок
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 21:52
...игру не видел! Но,когда мы говорим Ливер подразумеваем (не Битлс) Салаха! Когда мы говорим Салах подразумеваем (не Египет)
Ливерпуль....!!!
DXTK
DXTK
вчера в 21:15
Борнмут укатывает Форест но почему то не могут обыграть Ливерпуль, хотя лесники набрали 4 очка против команды Слота.

PS Ливерпуль скорей всего станет чемпионом.........Арсеналь и тут будет вторым ах-ах-ах!!!
zdeniss
zdeniss
вчера в 21:15
Везение? Мастерство? Косяк судьи? Все вместе и Ливерпуль взял 3 очка с непростым соперником на победу так и не наиграв. Но Борнмут сделал сам все, чтобы проиграть... И много сделал чтобы выиграть.
матос
матос
вчера в 21:14
Отлично , с победой Ливерпуль.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:59
В финансовом плане участь Барселоны не ждёт, а в игровом Барселона очень даже хорошо играет. Ливерпуль за 30 лет много чемпионств выиграл?
112910415
112910415
вчера в 20:58
тяжелая победа ... но ведь победа же !
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
вчера в 20:32
100%
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:31
Да такие матчи бывают у Ливерпуля и были при Клоппе, иногда Ливерпулю везёт.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 20:29
Можно взять Терзича, он умеет из барахла команду собирать )
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:28
Скажу так, Борнмут сегодня на поражение не наиграл, но браво команде Слота, такие матчи куют характер, это чемпионская команда! Ливерпуль прервал 11 матчевую беспроигрышную серию Борнмута, а Салах продолжает сводить всех с ума!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:23
Борнмут хорошо играл, Ливерпулю сегодня везло. Алиссон стена!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:22
Салах как всегда в ударе,нацелен на ворота.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:14
Слабенько, Дарвину нужно было дать сыграть больше! ...и даже не в этом дело!.. Вы как собираетесь отвыкать играть без Салаха?.. или как-то это компенсировать?
Сейчас идей нет от слова "совсем". Я не сомневаюсь в долговечности египтянина на ближ два года, но, потом что? Уже сейчас нужно культивировать какие-то идеи, морально приближать смену лидеров, не то участь Барселоны ждёт Вас
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:09, ред.
Клюйверт-младший опозорил отца. Такую муть сгородить - не попасть в пустые , находясь без опеки..., или не отдать мяч партнёру , находящемуся напротив рамки Ливерпуля, - только дауны из РПЛ могут сподобиться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:03, ред.
У Борнмута было достаточно моментов, но так и не забили. Ливер идёт к чемпионству!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Как и должно быть. Лидер оказался сильнее...
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