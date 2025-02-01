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«Бавария» выиграла у «Хольштайна»

вчера, 19:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)ХольштайнМатч завершен

«Бавария» обыграла «Хольштайн» в матче 20-го тура Бундеслиги (4:3).

На 19-й минуте мюнхенцы вышли вперёд усилиями Джамала Мусиалы. Харри Кейн на 45+3-й удвоил преимущество хозяев поля, а на 46-й сделал дубль. Серж Гнабри на 54-й забил четвертый мяч. Финн Порат на 62-й сократил отставание гостей в счёте. Также в составе команды из Киля дублем отметился Стевен Скжибски (90+1-я и 90+3-я).

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (51 очко). «Хольштайн» идёт 17-м (12 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:08
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:05
Привет, Виктор! 😂🤝
Capral
Capral
вчера в 21:51, ред.
Анатолий Кандауров.

Всегда, все немецкие команды славились игрой и самоотдачей- с первой и до последней минуты, это истoрически и традиционно в Германии. Конечно, можно вспомнить и печальный финал Баварии 1999г., когда команда проиграла финал на последних секундах, в течении двух минут, но это- скорее исключение из правил, нежели закономерность... Именно в футболе, немецкий порядок, всегда был очевиден и на высоком уровне, а дисциплина немецких команд- вообще ставилась в пример остальным. Но смешно, когда случайные люди, позволяют себе критиковать знающих людей, только в силу зависти и злобы, ничего не понимая в футболе, ровным счетом...)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:34
Соглашусь безаговорочно. Тем более известно, что функции тренера включают кроме физической. технической, тактической подготовки еще и серьезную психологическую подготовку. Не случайно все великие тренеры были великими психологами. Например сэр Алекс Фергюссон. Сколько побед было у МЮ, но они не играли спустя рукава. Биться до финального свистка должно быть на подсознании у игроков. И это дело тренера. Видно у тренера Баварии с этим плоховато.
Capral
Capral
вчера в 21:26
Как оно всегда прикольно и смешно, когда случайные в футболе люди, чтобы лишний раз о себе напомнить начинают рассуждать о футболе, ничего о нем не зная и ничего в нем не понимая. И ведь уже давно не юноша, чтобы элементарных вещей не понимать...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
Согласен, не любая, но 99 команд из ста на месте "Баварии" бросила бы играть при счёте 4:1 в основное время. Ну как бросила... Относилась бы менее ответственно к каждому эпизоду и не переживала в случае потери мяча. Психологию не обманешь. Как бы ты ни старался.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:09
Алексей, Привет!!!
Дружище, ты кактусами не интересуешься?))) Если появится интерес, скажи мне, я тебе адрес дам- куда обращаться...)))
И мой тебе Дружеский совет- не трать время на садовника любителя, бесполезно.
Palex
Palex
вчера в 21:01
Хочу ответить Сенатову. Скорее не согласиться. Не любая команда бросит играть, не любая. Таже Бавария , при Гвардиоле, Флике или Хайнкесе , забила бы такому Килю, мячей 6-8. Забивала бы до тех пор, пока бы судья не свистнул об окончании матча
uy5t3ugsq3vf
uy5t3ugsq3vf
вчера в 20:38
Концовка просто очень удалась.
STVA 1
STVA 1 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:06
Можно сказать что обделались)))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 20:02
Вот бы в ЛЧ тоже были Хольштайны, подумал Кейн
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:58, ред.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 19:57
    Побрили хомячков, которые на Баварию с форой любят ставить 😁
    Вещий
    Вещий
    вчера в 19:55
    «Хольштайн» выдал крутую концовку. «Баварии» еле-еле хватило четырех мячей для победы...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 19:49
    Что за позорище, за три минуты пропустили два мяча в дополнительное время.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:39
    и вот это - Бавария ?!
    Capral
    Capral
    вчера в 19:37
    Это просто возмутительно, на своем поле, с аутсайдером, на последних минутах получить два гола в течении минуты!!!!!!! Вот, это- чисто тренерское, и никаких оправданий быть не может!!!!!!! Я все понимаю- перестройку в Баварии, перестановки, и тд, и тп., но в такой игре, вот так- всё бросить???!!! Хорошо хоть вообще выиграли... Вставить всей команде хороших п.....й, а тренера на ковёр и партбилет на стол, и выговор в личное дело!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Совсем распоясались!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LOpp
    LOpp
    вчера в 19:32
    Чуть не обделались
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:24
    Как можно было трешку пропустить дома, пусть и в концовке матча?
    Гость
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