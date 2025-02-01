«Бавария» выиграла у «Хольштайна»

«Бавария» обыграла «Хольштайн» в матче 20-го тура Бундеслиги (4:3).
На 19-й минуте мюнхенцы вышли вперёд усилиями Джамала Мусиалы. Харри Кейн на 45+3-й удвоил преимущество хозяев поля, а на 46-й сделал дубль. Серж Гнабри на 54-й забил четвертый мяч. Финн Порат на 62-й сократил отставание гостей в счёте. Также в составе команды из Киля дублем отметился Стевен Скжибски (90+1-я и 90+3-я).
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (51 очко). «Хольштайн» идёт 17-м (12 баллов).
Всегда, все немецкие команды славились игрой и самоотдачей- с первой и до последней минуты, это истoрически и традиционно в Германии. Конечно, можно вспомнить и печальный финал Баварии 1999г., когда команда проиграла финал на последних секундах, в течении двух минут, но это- скорее исключение из правил, нежели закономерность... Именно в футболе, немецкий порядок, всегда был очевиден и на высоком уровне, а дисциплина немецких команд- вообще ставилась в пример остальным. Но смешно, когда случайные люди, позволяют себе критиковать знающих людей, только в силу зависти и злобы, ничего не понимая в футболе, ровным счетом...)))
Всегда, все немецкие команды славились игрой и самоотдачей- с первой и до последней минуты, это истoрически и традиционно в Германии. Конечно, можно вспомнить и печальный финал Баварии 1999г., когда команда проиграла финал на последних секундах, в течении двух минут, но это- скорее исключение из правил, нежели закономерность... Именно в футболе, немецкий порядок, всегда был очевиден и на высоком уровне, а дисциплина немецких команд- вообще ставилась в пример остальным. Но смешно, когда случайные люди, позволяют себе критиковать знающих людей, только в силу зависти и злобы, ничего не понимая в футболе, ровным счетом...)))
Дружище, ты кактусами не интересуешься?))) Если появится интерес, скажи мне, я тебе адрес дам- куда обращаться...)))
И мой тебе Дружеский совет- не трать время на садовника любителя, бесполезно.
Дружище, ты кактусами не интересуешься?))) Если появится интерес, скажи мне, я тебе адрес дам- куда обращаться...)))
И мой тебе Дружеский совет- не трать время на садовника любителя, бесполезно.
А вот если бы этот критикан понимал психологию игроков и игры, то понЯл бы, что после четырёх забитых мячей любая команда сбавляет темп. Любая ! Задача - то в матче уже выполнена, а силы необходимо приберечь для следующих игр, в том числе в ЛЧ. И помимо твоей воли ты уже не стремишься забивать ещё и ещё. И правильно не стремишься. Какой смысл ?
А вот если бы этот критикан понимал психологию игроков и игры, то понЯл бы, что после четырёх забитых мячей любая команда сбавляет темп. Любая ! Задача - то в матче уже выполнена, а силы необходимо приберечь для следующих игр, в том числе в ЛЧ. И помимо твоей воли ты уже не стремишься забивать ещё и ещё. И правильно не стремишься. Какой смысл ?