«Бавария» выиграла у «Хольштайна»

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вчера, 19:23

«Бавария» обыграла «Хольштайн» в матче 20-го тура Бундеслиги (4:3).

На 19-й минуте мюнхенцы вышли вперёд усилиями Джамала Мусиалы. Харри Кейн на 45+3-й удвоил преимущество хозяев поля, а на 46-й сделал дубль. Серж Гнабри на 54-й забил четвертый мяч. Финн Порат на 62-й сократил отставание гостей в счёте. Также в составе команды из Киля дублем отметился Стевен Скжибски (90+1-я и 90+3-я).

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии (51 очко). «Хольштайн» идёт 17-м (12 баллов).